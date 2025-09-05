Neue Wochenend-Angebote bei MediaMarkt: Mit Samsung-TV & Fritz-Set

Auch diese Woche hat MediaMarkt erneut einige spannende Produkte im Rahmen seiner Wochenend-Angebote mit Rabatten ins digitale Schaufenster gepackt. Doch lohnt sich hiervon wirklich etwas?

Das sind alle MediaMarkt Wochenend-Deals (5. bis 8. September)

Unter dem Namen „Wochenendknaller“ haut MediaMarkt jedes Wochenende aufs neue ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen raus. Die Deals gelten dabei stets von Freitag (14 Uhr) bis Montagfrüh (8:59 Uhr). Und hier kann wirklich alles dabei sein, weshalb es sich lohnt, immer wieder vorbeizuschauen. Doch keine Panik: Du musst dich nicht selbst durch den Onlineshop klicken, denn wir zeigen dir in diesem Artikel alle Wochenend-Schnäppchen auf einen Blick.

Unser Highlight: Samsung-TV für nur 429 Euro

Den Anfang macht unser Highlight dieses Wochenende: dieser Samsung Crystal UHD 4K-Fernseher in 50 Zoll. MediaMarkt streicht hier derzeit 36 Prozent vom UVP und verkauft den Smart-TV so für nur 429 Euro. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 39,90 Euro, wodurch Amazon das bessere Angebot bietet. Ob dieses jedoch das ganze Wochenende über verfügbar bleibt, ist unklar.

Der 50 Zoll große UHD-Fernseher von Samsung liefert dir dabei natürlich eine getochen scharfe 4K-Auflösung samt HDR10+ und diversen Bildoptimierungen. Auch die Anschlussvielfalt kann sich sehen lassen, immerhin stehen dir unter anderem drei HDMI-Slots sowie ein digitaler Audioausgang zur Verfügung. Die Bilderwiederholrate fällt mit 50 Hz zwar nicht übermäßig hoch aus, liefert im Alltag beim Fernsehern aber dennoch flüssige Bilder. Und selbstverständlich hast du den Smart-TV ebenso ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden und greifst so auf Streaming-Apps wie YouTube, Netflix und Co. zu.

Jetzt bei MediaMarkt: 50 Zoll Samsung-TV für 429 Euro

Fritz-Set zum Sonderpreis

Weiter geht’s mit dem FRITZ!Mesh Set 1600 für 135 Euro. Dieses beinhaltet zwei 1200 AX Repeater, welche einzeln im Netz derzeit mindestens 69 Euro kosten würden – du kommst beim MediaMarkt-Doppelpack also etwas günstiger weg. Die Repeater sind ideal, um dein WLAN-Netz im Haus und Garten besser zu verteilen. Die Einrichtung und Verbindung zum FritzBox-Router geht blitzschnell und anschließend surfst du mit Wi-Fi 6 und bis zu 3.000 MBit/s.

Alle weiteren MediaMarkt-Angebote zum Wochenende

Abseits der bisher vorgestellten Angebote hat MediaMarkt dieses Wochenende aber natürlich noch weitere Produkte im Preis gesenkt. Diese Woche sind es nicht ganz so viele Produkte, doch mit einer Heißluftfritteuse sowie einem Pizzaofen gibt es beispielsweise interessante Küchengeräte günstiger. Eine Auflistung aller weiteren Deals findest du hier:

