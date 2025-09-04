ALDI verkauft 3er-Set für nur 4,99 Euro – so schützt es dich vor Schimmel und Heizkosten

Das Set im ALDI ONLINESHOP kann für unter 5 Euro gleich zwei Probleme lösen. Erstes Problem: Wer nicht regelmäßig lüftet, riskiert Schimmel im Haus. Das sieht nicht nur fies aus, sondern kann richtig schädlich für unsere Gesundheit sein. Zweites Problem: Jedes Grad, das man im Winter mehr heizt, geht kräftig ins Geld. Daher sollte man am besten immer einen Überblick über die Temperatur in seinen vier Wänden haben. ALDI verkauft jetzt ein Gadget im 3er-Pack mit 44 Prozent Rabatt, das beides verhindern kann.

5-Euro-Gadget bei ALDI: Hierbei hilft es dir in jedem Raum

Vielleicht ahnst du schon, worum es geht – ALDI verkauft gerade ein Thermo-Hygrometer im 3er-Set günstig. Hier lässt sich die Temperatur und auch die Luftfeuchtigkeit auf einen Blick bequem ablesen. Da gleich drei der kleinen Geräte dabei sind, kannst du mehrere Räume damit ausstatten. Besonders da, wo viel Feuchtigkeit entsteht, sind die Gadgets Gold wert. In Küche oder Bad steigt die Luftfeuchtigkeit dem Kochen oder Duschen nämlich rapide an. Wer dann nicht lang genug lüftet, hat schnell Schimmel an den Wänden, der Decke oder den Möbeln. Das Thermo-Hygrometer zeigt dir auf einem Display die Luftfeuchtigkeit in Prozent an. Generell lässt sich sagen, dass eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent ideal ist. Um es noch einfacher zu machen – auch für Kinder – ist daneben zusätzlich ein Smiley abgebildet, der entsprechend fröhlich oder traurig schaut, wenn die Luftfeuchtigkeit in einem normalen oder schädlichen Bereich liegt.

Was nicht jeder weiß: Selbst zu trockene Luft ist nicht gut für uns und schadet unseren Atemwegen. Gerade in der bevorstehenden Heizperiode ist die Luft oftmals besonders trocken, weshalb unsere Nase und unser Rachen häufiger gereizt sind. Hier kann ein Luftbefeuchter nachhelfen. Und wenn stoßlüften alleine nicht reicht, um die Feuchtigkeit aus dem Haus zu bekommen, sind Luftentfeuchter eine hilfreiche Ergänzung.

Misst auch die Temperatur: So sparst du im Winter

Da die Thermo-Hygrometer auch noch die Temperatur anzeigen, hast du in jedem Raum stets den Überblick. Und auch das ist besonders mit Hinblick auf die Heizsaison im Herbst und Winter echt praktisch. Denn wer regelmäßig zu viel heizt, verschleudert richtig Geld. Als Faustregel sagt man, dass man seine Heizkosten bereits um sechs Prozent reduzieren kann, wenn man die Raumtemperatur nur einen Grad herunterregelt. Wer also mit langer Jogginghose und Pulli statt T-Shirt und kurzer Hose zu Hause herumläuft, kann jede Menge sparen. Allerdings sollte die Raumtemperatur nicht unter 16 Grad sinken, denn dann steigt die Schimmelgefahr wieder – eine Wissenschaft für sich.

Bei ALDI fast für die Hälfte: Jetzt lohnt sich das Set noch mehr

ALDI verkauft ein 3er-Set des Thermo-Hygrometers im Zuge seines Räumungsverkaufs gerade 44 Prozent günstiger. Dadurch musst du nur noch 4,99 Euro statt 8,99 Euro dafür zahlen. Falls du vom Räumungsverkauf noch nichts gehört hast: ALDI schließt seinen Onlineshop zum 30. September und reduziert daher eine ganze Menge seiner Restbestände. Wenn du noch mehr Schnäppchen aus der Aktion finden möchtest, schau doch einfach mal auf der Aktionsseite vorbei.

