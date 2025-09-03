Die neue O2-Aktion läuft nämlich komischerweise nicht im offiziellen Shop des Netzbetreibers. Stattdessen sorgt der Mobilfunk-Discounter Sparhandy für den 150-Euro-Bonus bei O2-Neukunden. Wie genau das Ganze funktioniert, welche Tarife betroffen sind und ob sich auch Tarif-Bundles lohnen können, zeigen wir dir hier.

O2-Aktion, aber nicht bei O2

Wie bereits eingangs erklärt: Die neue O2-Aktion findet nicht bei O2 selbst, sondern bei Sparhandy statt. Hier kannst du dir verschiedene O2 Mobile Tarif mit einem Bonus in Höhe von 150 Euro sichern. Wichtig zu beachten ist dabei lediglich, dass du dich für eine Variante mit fester Laufzeit (24 Monate) entscheidest. Auch andere O2-Tarife, wie etwa der Blue S, sind ausgeschlossen – nur „O2 Mobile“-Verträge garantieren dir das Cashback. Dann hast du aber die freie Wahl, von einer 100-GB-Option bis hin zu 5G-Verträgen mit unbegrenztem Datenvolumen (Ausnahme: „Mobile Unlimited Max Aktion+“).

Besonders gut und wichtig: Einen Aufpreis bei der monatlichen Grundgebühr gibt es ebenfalls nicht. Du zahlst 1 zu 1 die gleichen Preise wie direkt beim Netzbetreiber, schnappst dir aber zusätzlich das 150-Euro-Cashback. Die einzige Ausnahme ist hier der Mobile Unlimited on Demand, welcher bei O2 gerade in einem Flash-Sale günstiger zu haben ist (nur Flex).

Nehmen wir als Beispiel mal die Mobile L Option, welche mit 100 GB ein für fast jeden ausreichend großes Datenpolster bereithält. Verrechnet man das Cashback hierbei mit den monatlichen Kosten (24,99 Euro), zahlst du monatlich effektiv nur 18,74 Euro für den 5G-Tarif mit Top-Speed (300 MBit/s) und Allnet-Flat. Bei allen Varianten musst du aber zusätzlich noch einmalige Anschlusskosten von 39,99 Euro mit einberechnen – die fallen beim Netzbetreiber aber in der Regel ebenfalls an.

So schnappst du dir das 150-Euro-Cashback nach Vertragsabschluss

Damit du dir das Cashback auf keinen Fall entgehen lässt, zeigen wir dir jetzt noch fix eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Aktionstarif bestellen: Teilnehmend sind O2 Mobile L, XL und Unlimited Smart/on Demand/Max, immer mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit Online-Bestätigung in „Mein O2“: Ab 77 Tagen nach der SIM-Aktivierung musst du deinen Vertrag im „Mein O2“-Bereich bestätigen. Wichtig: Für diese Bestätigung hast du ab dem 77. Tag dann nur 30 Tage Zeit. Markiere dir den Zeitpunkt also am besten sofort im Kalender Bonus kassieren: Frühstens ab der 4. Rechnung wird der Bonus dann mit deinen monatlichen Kosten verrechnet (wird nur mit Tarif- und nicht mit Gerätekosten verrechnet).

Auf Wunsch auch mit Smartphone von Samsung, Apple & Co.

Bis jetzt haben wir dir das Ganze nur als SIMonly-Option vorgestellt. Doch natürlich kannst du dir das 150-Euro-Cashback ebenso im Bundle mit Smartphones sichern. Wähl einfach den passenden O2 Mobile Tarif von dieser Aktionsseite aus und pack dir im Anschluss unter „Gerät auswählen“ dein Wunsch-Smartphone dazu. Falls du hierfür noch eine Inspiration suchst, liefern wir dir zum Abschluss noch jeweils eine Option aus dem Android- und iOS-Bereich im Schnelldurchlauf.

Samsung Galaxy S25 mit O2 Mobile Unlimited on Demand

Galaxy S25 für einmalig 99,95 Euro (+ Versand)

Unlimited 5G-Tarif + Allnet-Flat für monatlich 39,99 Euro

39,99 Euro Anschlussgebühr

150 Euro Cashback

Hier geht’s zum Angebot!

iPhone 16 mit O2 Mobile Unlimited Max

iPhone 16 für einmalig 99,95 Euro (+ Versand)

Unlimited 5G-Tarif + Allnet-Flat für monatlich 39,99 Euro

39,99 Euro Anschlussgebühr

150 Euro Cashback

Hier geht’s zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!