Bei MediaMarkt ist gerade noch Katerstimmung nach der großen Geburtstags-Sause im Bereich „Tarifwelt“. Das coole ist – die vermutlich besten Angebote der Aktion sind noch bis Montag (1.9.) buchbar. Und wir zeigen, warum sie sich gerade richtig lohnen.

Gratis Handytarif von O2 dank Cashback-Trick

Die SIM-Only-Angebote der „Let’s Go mobile“-Reihe (Vertragspartner ist am Ende O2, im Kern sind es O2 Basic-Tarife) sind auf den ersten Blick normale Flex-Tarife. Heißt – du schließt sie als Vertrag mit Allnet-Flat, und 15, 35, 50 oder 75 GB pro Monat ab. Dafür zahlst du dann entsprechend 4,99 bis 14,99 Euro pro Monat und kannst aber auch nach jedem Monat kündigen. Das ist erstmal so schon gut.

Nun gibt es aber – und das ist nur noch bei Buchung bis Montag (1.9.) möglich – noch Cashback-Zahlungen. Und diese Rückerstattungen entsprechen bei jedem Tarif rund 6 Monaten Grundgebühr. Gleichzeitig ist die Auszahlung auch an 6 Monate Nutzungszeitraum gebunden. Kurzum:

Du schließt den Tarif ab, zahlst 6 Monate Grundgebühr (z. B. 9,99 Euro für 50 GB), bekommst den Cashback (in dem Fall 60 Euro) und hast rechnerisch nichts für die Grundgebühr bezahlt. Nach den sechs Monaten kannst du dann einfach kündigen und hast für die Grundgebühr unterm Strich eigentlich nichts bezahlt.

Kleine Kostenposition macht Tarif nicht wirklich schlechter

Im Grunde gehst du sogar noch mit 6 Cent bis 2,06 Euro Gewinn je nach Tarif raus. Kleiner Schönheitsfleck: Es fallen pro Tarif noch 9,99 Euro einmalige Anschlusskosten an. Die sorgen dafür, dass es am Ende nie eine komplette Null-Rechnung ist.

Aber: 6 Monate für unterm Strich insgesamt 10 Euro. Das muss erstmal getoppt werden! Auch ein paar Monate Weiternutzung machen die Rechnung nicht wirklich schlecht.

Der „Preis-Sieger“: Im M-Tarif zahlst du 6 Mal 7,99 Euro (=47,94 Euro) und erhältst 50 Euro Cashback zurück. Nur die Anschlussgebühr verhindert, dass du mit Plus rausgehst.

Die Aktion ist übrigens kein Fehler: MediaMarkt bewirbt sie als Geburtstags-Feier-Schnäppchen aktiv mit „6 Monate Grundgebühr als Cashback zurück“.

So bekommst du den Cashback

Die Auszahlung des Cashback-Betrags ist an die Bedingung geknüpft, dass du sie erst nach 6 Monaten Vertragslaufzeit auf dieser Seite aktivieren kannst. Wenn du den Tarif weiternutzen willst (das Preis-Leistungs-Verhältnis ist generell sehr gut), kannst du dir den Cashback noch bis zum 12. Monat des Vertrags auszahlen lassen.

Die Überweisung erfolgt dann auf dein Konto. Es gibt also keine faulen Tricks mit Guthaben-Verrechnungen oder Gutscheinen, die du nur bei MediaMarkt einlösen kannst. Cashback ist hier Cash-back.

Diese Tarife stehen zur Auswahl

Bei diesen Tarifen ist der Cashback-Trick bis Montag (1.9.) noch möglich:

Tarif Go Mobile S (15 GB, 4,99 Euro): 30 Euro Cashback

Tarif Go Mobile M (35 GB, 7,99 Euro): 50 Euro Cashback – Preis-Tipp!

Tarif Go Mobile L (50 GB, 9,99 Euro) : 60 Euro Cashback

Tarif Go Mobile XL (75 GB, 14,99 Euro): 90 Euro Cashback

Während die Tarife S, L und XL aufgerundet immer eine Rückerstattung haben, die sechs Monaten Grundgebühr entspricht, ist der M-Tarif sozusagen der Rechnungs-Sieger. Hier sind nochmal knapp zwei Euro Preisvorteil extra drin.

Die Tarife sind in enger Abstimmung mit O2 und im Rahmen der O2-Basic-Tarife realisiert. Entsprechend sind sie im Netz von O2 beheimatet, bieten aber Zugang zum 5G-Netz (Geschwindigkeit bis 50 MBit/s). Bedenke, dass bei allen eben noch 9,99 Euro Anschlussgebühr hinzukommen, die im Endeffekt dafür sorgen, dass du aus der Nummer auch bei optimaler Ausnutzung von Zeitraum, Kündigungs-Möglichkeit und Cashback-Erhalt nicht mit einem Plus rausgehen kannst.

