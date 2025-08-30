MediaMarkt startet Wochenend-Ausverkauf: Angebote gelten nur wenige Tage

Von HP-Geräten fürs Homeoffice, über ein günstiges Tablet bis hin zu Großgeräten: Dieses Wochenende senkt MediaMarkt einige Marken-Produkte teils deutlich im Preis. Doch aufgepasst: Ab dem 1. September, 9 Uhr, sind die Angebote nicht mehr verfügbar.

Das sind alle MediaMarkt Wochenend-Deals (29. bis 31. August)

Unter dem Namen „Wochenendknaller“ haut MediaMarkt jedes Wochenende aufs neue ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen raus. Die Deals gelten dabei stets von Freitag bis Montagfrüh (8:59 Uhr). Und hier kann wirklich alles dabei sein, weshalb es sich lohnt, immer wieder vorbeizuschauen. Doch keine Panik: Du musst dich nicht selbst durch den Onlineshop klicken, denn wir zeigen dir in diesem Artikel alle Wochenend-Schnäppchen auf einen Blick.

Unser Highlight: LTE-Tablet für unter 150 Euro

Den Anfang macht unser Highlight dieses Wochenende: das Lenovo LTE Business-Tablet für 142,99 Euro. Lass dich vom Namen dabei nicht abschrecken: Du kannst das Tablet natürlich ebenso fernab des Berufsalltags gut nutzen. Es liefert dir dafür ein 10,1 Zoll Display, 64 GB Speicherplatz und dank eines 5.100 mAh starken Akkus sicherlich auch eine gute Laufzeit. Die Leistung sollte dabei für den Alltag rund um Social Media, Smart Home Steuerung und als digitales Rezeptbuch in der Küche locker ausreichen. Besonders cool: Du bekommst hier ein LTE-Tablet. Mit der passenden SIM-Karte ausgestattet, kannst du somit auch unterwegs aufs Internet zugreifen und so beispielsweise in Bus und Bahn auf einem größeren Bildschirm streamen.

Homeoffice-Tipps: Tastaturen, Mäuse, Monitor & HP Mini-PC

Weiter geht’s mit einigen Angeboten fürs Homeoffice. Dabei sind vor allem verschiedene Mäuse und Tastaturen von HP und Cherry zu kleinen Preisen zu haben.

Neben diesem Zubehör gibt’s auch einen Dell-Monitor für 94,99 Euro im Angebot bei MediaMarkt. Das Modell misst dabei 23,8 Zoll und bietet dir ein Full-HD-Display samt 75 Hz Bildwiederholrate, 5 ms Reaktionszeit und den gängigen Anschlüssen.

Und auch den HP B2B Pro Mini-PC senkt MediaMarkt im Preis. Statt über 600 kostet dieser jetzt noch 542 Euro. Das kompakte Gerät setzt dabei auf einen Intel Core i3 Prozessor, 8 GM RAM und 256 GB SSD-Speicher. Wie der Name schon andeutet, ist der Mini-PC auf alltägliche Büroaufgaben ausgelegt, du bekommst hier also keinesfalls ein Leistungsmonster wie bei Geekom Mini-PCs. Windows 11 Pro ist aber bereits vorinstalliert, sodass du direkt loslegen kannst.

Alle weiteren MediaMarkt-Angebote zum Wochenende

Abseits der bisher vorgestellten Angebote hat MediaMarkt dieses Wochenende aber natürlich noch weitere Produkte im Preis gesenkt. Dazu zählen vor allem viele Kühlschränke, Waschmaschinen und Backöfen, jedoch auch andere Geräte. Eine Auflistung aller weiteren Deals findest du hier:

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!