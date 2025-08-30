MediaMarkt: Überragender FritzBox Flash Sale gestartet! Router 40 Euro günstiger als überall sonst

Das hat schon echten Abverkauf-Charakter. Im sogenennten „Schnapp zum Wochenende“ ist bei MediaMarkt gerade ein WLAN-Router von Fritz (ehemals AVM) im Super-Sonderangebot. Das Schnäppchen ist beachtlich – wie ein näherer Blick zeigt.

So günstig ist dieser DSL-Router jetzt

Der Router ist für alle geeignet, die ihren Internetzugang via DSL ins Haus bekommen. Es handelt sich um die FritzBox 7530 AX. Die aufgemotzte Version des Preis-Leistungs-Krachers vom Hersteller aus Berlin, der zuletzt die Umbenennung von „AVM“ in „Fritz“ bekanntgab.

MediaMarkt reduziert den Kaufpreis jetzt von Samstagabend bis Montagfrüh auf 129 Euro. Zuvor hatte der Router für 172 Euro in den Verkaufsregalen gestartet. Und schon da war MediaMarkt nah am Bestpreis (169 Euro). Der wird jetzt nicht knapp, sondern krachend unterboten.

Schnell sein: FritzBox 40 Euro günstiger als überall sonst

40 Euro Preisunterschied bei einem Produkt, das normal rund 170 Euro kostet. Das sind alleine knapp 24 Prozent Unterschied zum nächstbesten Preis. Im Vergleich zur Hersteller-Preisempfehlung von 209 Euro sind es dann schon fast 40 Prozent Rabatt, mit denen der Händler werben kann.

Für die preisstabilen FritzBox-Router ist das schon eine Ansage. Zumal der Router selbst einiges zu bieten hat. Ein Wort zum Preis: MediaMarkt trifft mit seinem Wochenend-Ausverkauf den bis dato tiefsten Preis – bis auf wenige Ausnahmen und Einzel-Angebote in den vergangenen Monaten war der Router stets ein gutes Stück teurer.

Tipp: Dieses Set mit passenden WLAN-Steckdosenadaptern FritzPowerline 1260E, die dein WLAN über mehrere Etagen zuverlässig verteilen, ist für 109 Euro im Angebot und ebenfalls ein absoluter „No-Brainer“ – als passendes Zubehör zu diesem FritzBox-Angebot.

Das kann die FritzBox 7530 AX

Der Zusatz „AX“ zeugt vom aktualisierten WLAN-Standard des Routers. War die „normale“ 7530 einst nur bis WiFi 5 (alias WLAN ac) kompatibel, setzt die hier verkaufte FritzBox auch WLAN 6 (ax) ein, wodurch Dual-Band-Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 MBit/s innerhalb des Netzwerks und 300 Mbit/s DSL-Geschwindigkeit verarbeitet werden können (größere Tarife gibt es im (V)DSL-Bereich eh nicht). Diese Features sind ansonsten noch dabei:

Integrierte DECT-Basisstation: Die FritzBox kann als Basis für DECT-Telefone (z. B. FritzFon-Modelle) dienen und auch Smart-Home-Geräte wie smarte Steckdosen oder Heizkörperregler steuern.

Mesh-Funktionalität: Die FritzBox 7530 AX ist Teil des Fritz-Mesh-Systems von AVM, wodurch sie sich nahtlos mit anderen Fritz-Geräten (Repeatern, Powerline-Adaptern) zu einem einzigen, großen WLAN-Netzwerk verbinden lässt.

Vielseitige Anschlüsse: Die Box verfügt über vier Gigabit-LAN-Anschlüsse für kabelgebundene Geräte, einen USB-2.0-Anschluss für externe Speichermedien (NAS-Funktionalität) oder Drucker sowie einen TAE-Anschluss für analoge Telefone. Sie verbindet also die alte Zeit mit der neuen und ist quasi früh- bis spät-kompatibel.

Fritz! FritzBox 7530 AX Datenblatt Marktdaten UVP 169,00 € Anschluss-Art DSL Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 1.800 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓

Wichtig ist nur: Wenn du dein Internet über Kabel oder 5G/LTE bekommst, ist die FritzBox 7530 AX nicht brauchbar für dich. Für Glasfaseranschlüsse benötigt man ein separates Glasfasermodem, das an die 7530 AX angeschlossen werden kann. Schau mal in unsere große FritzBox-Übersicht, die für jeden Anschluss die passende Box zeigt.

Jetzt Kaufen oder auf Nachfolger warten?

Das Angebot von MediaMarkt richtet sich an alle, die einen unkomplizierten Router für Zuhause suchen (der Autor des Artikels spricht aus Erfahrung – die 7530 AX leistet hervorragende Dienste). Aber: Es entsteht auch der Eindruck, dass MediaMarkt die Regale frei machen will. AVM alias Fritz hat zur baldigen IFA nämlich den Nachfolger angekündigt. Die FritzBox 7630 steht demnach in den Startlöchern und unterstützt sogar schon WiFi 7.

Aber: Die Features, die die neue Box der alten voraus hat (höhere Endgeschwindigkeit im Netzwerk bis 2.880 MBit/s, ein USB-3.0, statt 2.0-Port) sind im Vergleich nicht so spektakulär, als dass wir dadurch vom Sonderangebot der alten FritzBox abraten würden. Zumal die neue Box erst einmal stabil über 200 Euro liegen wird. Die 129-Euro-Nummer von MediaMarkt ganz aktuell ist also absolut ausreichend und bleibt der Preis-Tipp schlechthin.

MediaMarkt: Flash Sale endet am Montag wieder

Der Flash Sale am Wochenende bleibt Online-Kunden vorbehalten und gilt von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 9 Uhr. Bestellt werden kann per Standard-Lieferung (kein Aufpreis!). Die neue Uber-Lieferung binnen 90 Minuten wäre an Filialverfügbarkeiten und deren Öffnungszeiten gekoppelt und fällt daher hier raus.

