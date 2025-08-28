Ist dir die Tarif-Werbung beim DFB-Pokalspiel der Bayern auch aufgefallen (zum YouTube-Video an eine passende Stelle)? Wir sind auf jeden Fall direkt hellhörig geworden und mussten dieses Werbeversprechen umgehend prüfen.

Unlimited-Tarif für 15 Euro: Das musst du wissen

Hinter dem Werbebanner steckt der Mobilfunkanbieter Freenet. Und ja, dort gibt es tatsächlich gerade den Tarif „Allnet Unlimited Basis“ zum Preis von 14,99 Euro pro Monat (Zweijahresvertrag, Anschlusspreis einmalig 19,99 Euro, O2-Netz). Und genau der wird eben offensiv als „Echt Unlimited für 14,99 Euro“ im Netz – oder eben auf der Werbebande eines Fußballspiels – beworben.

Nun kosten die Top-Unlimited-Tarife bei Telekom, Vodafone und O2 selbst in der Regel zwischen 60 und 90 Euro pro Monat (Immerhin – bei O2 ist der Unlimited Max gerade auf 29,99 Euro statt 59,99 Euro reduziert). Ist die Option für 15 Euro also ein absoluter Preisbrecher?

Die Antwort: Nein, denn der Tarif hat einen kleinen Haken: Du surfst im Vergleich zu den „echten“ Unlimited-Flats (echt ist hier ein bewusst unscharf interpretierbarer Begriff) nämlich mit nur 5 MBit/s statt 50, 300 oder 500 MBit/s. Das ist – je nach Nutzerszenario – merklich langsamer.

Preisvergleich: Das ist der wirkliche Preis-Leistungs-Sieger unter den unlimitierten Tarifen

Nicht falsch verstehen: 15 Euro für die unlimitierte Tarifoption sind ein wirklich guter Preis. Aber eben nicht in jeder Ebene vergleichbar.

Unser Tipp: Vom Anbieter MegaSIM (gehört ironischerweise ebenfalls über Umwege zu Freenet) gibt es eine bessere Option: Auch hier zahlst du 14,99 Euro Grundgebühr, sogar nur 9,99 Euro Anschlusspreis und surfst grenzenlos mit 15 MBit/s. Auch das kommt nicht an die Riesen-Tarife heran. Aber hier sind im Alltags-Surfen immerhin so gut wie keine Kompromisse zu machen und selbst HD-Streaming soll damit möglich sein. Rein preislich günstiger und dann noch besser.

→ Tipp: Ist das der günstigste Unlimited-Tarif Deutschlands?

Ab 20 Euro: Diesen „echten“ Unlimited-Tarif kannst du buchen

Schauen wir auch mal auf die „großen“: Denn wer wirklich keine Einschnitte machen und mit LTE/5G-Maximalgeschwindigkeit ohne Limits durchs Netz rasen möchte, der bekommt das gerade schon für 20 Euro. Möglich macht’s wieder MegaSIM mit dem Tarif O2 Unlimited on Demand für 19,99 Euro monatlich. Der hat zwar nur nominell 10 GB Datenvolumen. Das kannst du aber so oft du willst wieder resetten und per SMS kostenlos neu buchen. Damit ist der Tarif in der Praxis grenzenlos.

Und ja, wem das auch wieder ein Kompromiss zu viel ist, der zahlt noch einen Fünfer mehr und bekommt für 24,99 Euro monatlich gerade die günstigste Unlimited-Max-Flat ohne Haken. Günstigster Anbieter ist hier gerade „Handyhelden“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!