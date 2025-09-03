Großer Mobilfunkanbieter feiert Geburtstag und startet einfache wie geniale Handytarif-Aktion

Der Mobilfunkanbieter Klarmobil feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Und wie üblich bei solchen Unternehmens-Geburtstagen,profitieren davon vor allem Kunden und die, die es werden wollen. In Form von Sonderangeboten.
Klarmobil-Geburtstagsaktion im September 2025
Klarmobil-Geburtstags-Aktion mit 9,99-Euro-Tarif im SeptemberBildquelle: Krakenimages.com/Shutterstock.com / Klarmobil
Und so haut der Anbieter jetzt im September einige richtig starke Tarif-Kracher raus. Im SIM-only-Bereich sticht dabei vor allem ein 75-GB-Angebot hervor, das jetzt nur 9,99 Euro Grundgebühr kostet. Das Ganze im 5G-Netz von Vodafone, was die Aktion wirklich spannend macht.

So funktioniert die Klarmobil-Geburtstagsaktion

Erfrischend einfach hat Klarmobil zunächst darauf verzichtet, irgendwelche großen Angebote-Stunts mit Verrechnungen und Cashbacks zu machen. Stattdessen werden einfach Preise gesenkt und Anschlusspreise gestrichen (Besonderheit: auch für die monatlich kündbaren Tarife).

Es gibt drei Geburtstags-Optionen mit 75, 100 und 150 GB Datenvolumen (5G, Vodafone-Netz) sowie Allnet-Flats. Möchtest du sie monatlich kündbar abschließen, sind sie je zwei Euro teurer als die Laufzeit-Tarife mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Dafür entfällt eben die Anschlussgebühr bei allen Varianten.

75 GB für 9,99 Euro

Top-Deal ist eben die kleinste, aber preisgünstigste Version: 75 GB Datenvolumen gibt’s hier für 9,99 Euro (Laufzeit-Variante) pro Monat. Das ist ein echter Hammer und absoluter Preis-Sieger in dem Segment. Willst du monatlich aussteigen können, kostet dich das 11,99 Euro. Das ist im Flex-Bereich nicht minder gut.

Klar, mehr geht immer und das bekommst du in den beiden anderen Optionen auch. Aber 75 GB sollten im Normalfall für alle reichen.

Allnet Flats – monatlich kündbar
monatliche GrundgebührMobilfunk-NetzGeschwindigkeit/BandbreiteAnschlusspreis
Allnet Flat 75GB 5G11,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flat 100GB 5G16,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flat 150GB 5G21,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flats mit 24 Monaten Laufzeit
monatliche GrundgebührMobilfunk-NetzGeschwindigkeit/
Bandbreite		Anschlusspreis
Allnet Flat 75GB 5G9,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flat 100GB 5G14,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Allnet Flat 150GB 5G19,99 EuroVodafone50 MBit/s0,00 Euro
Rabatt um 67 Prozent – Top-Feature im Kleingedruckten

Der Top-Tarif von Klarmobil ist damit 67 Prozent günstiger als regulär (da kostet er 29,99 Euro). Die eigentliche Tarif-Besonderheit ist aber tatsächlich die Anschlusspreis-Befreiung bei den monatlich kündbaren Tarifen. Damit sind die Tarife ohne Laufzeit die derzeit wohl besten Möglichkeiten, um sich ungezwungen einen großen Tarif an Land zu holen oder nur etwas Datenpuffer für einen Übergang zu sammeln.

Die Aktion von Klarmobil läuft ab sofort und über den kompletten September. Laut Countdown ist am 30. September Schicht im Schacht. Grundsätzlich haben wir es bei Klarmobil aber auch schonmal gesehen, dass solche Aktionen am Ende noch verlängert werden.

Hintergrund: Vodafone SIM-Karten auf einem Haufen; Vordergrund: Ein Screenshot mit gehighlighteten Infos zum Tarif
