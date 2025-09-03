Großer Mobilfunkanbieter feiert Geburtstag und startet einfache wie geniale Handytarif-Aktion

Und so haut der Anbieter jetzt im September einige richtig starke Tarif-Kracher raus. Im SIM-only-Bereich sticht dabei vor allem ein 75-GB-Angebot hervor, das jetzt nur 9,99 Euro Grundgebühr kostet. Das Ganze im 5G-Netz von Vodafone, was die Aktion wirklich spannend macht.

Erfrischend einfach hat Klarmobil zunächst darauf verzichtet, irgendwelche großen Angebote-Stunts mit Verrechnungen und Cashbacks zu machen. Stattdessen werden einfach Preise gesenkt und Anschlusspreise gestrichen (Besonderheit: auch für die monatlich kündbaren Tarife).

Es gibt drei Geburtstags-Optionen mit 75, 100 und 150 GB Datenvolumen (5G, Vodafone-Netz) sowie Allnet-Flats. Möchtest du sie monatlich kündbar abschließen, sind sie je zwei Euro teurer als die Laufzeit-Tarife mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. Dafür entfällt eben die Anschlussgebühr bei allen Varianten.

75 GB für 9,99 Euro

Top-Deal ist eben die kleinste, aber preisgünstigste Version: 75 GB Datenvolumen gibt’s hier für 9,99 Euro (Laufzeit-Variante) pro Monat. Das ist ein echter Hammer und absoluter Preis-Sieger in dem Segment. Willst du monatlich aussteigen können, kostet dich das 11,99 Euro. Das ist im Flex-Bereich nicht minder gut.

Klar, mehr geht immer und das bekommst du in den beiden anderen Optionen auch. Aber 75 GB sollten im Normalfall für alle reichen.

Rabatt um 67 Prozent – Top-Feature im Kleingedruckten

Der Top-Tarif von Klarmobil ist damit 67 Prozent günstiger als regulär (da kostet er 29,99 Euro). Die eigentliche Tarif-Besonderheit ist aber tatsächlich die Anschlusspreis-Befreiung bei den monatlich kündbaren Tarifen. Damit sind die Tarife ohne Laufzeit die derzeit wohl besten Möglichkeiten, um sich ungezwungen einen großen Tarif an Land zu holen oder nur etwas Datenpuffer für einen Übergang zu sammeln.

Die Aktion von Klarmobil läuft ab sofort und über den kompletten September. Laut Countdown ist am 30. September Schicht im Schacht. Grundsätzlich haben wir es bei Klarmobil aber auch schonmal gesehen, dass solche Aktionen am Ende noch verlängert werden.

→ Hier geht’s zur kompletten Tarif-Aktion

