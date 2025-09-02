Sommer-Aktion endet bald: Ist Vodafones Special-Angebot wirklich ein Schnäppchen?

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
3 Minuten
Vodafone gibt noch bis zum 10. September einen aus. Gemeint sind Freimonate in einem sonst recht üppig ausgestatteten Tarif. Das coole ist – es handelt sich um einen maximal flexiblen CallYa-Tarif. Also Gratis-Zeit ausnutzen und wieder verschwinden? Wir checken, wie gut die Aktion wirklich ist.
Hintergrund: Vodafone SIM-Karten auf einem Haufen; Vordergrund: Ein Screenshot mit gehighlighteten Infos zum Tarif
Sommer-Aktion bei Vodafone - Ist das 3-für-2-Special ein Tarif-Schnäppchen?Bildquelle: Vodafone
Vodafones Sommer-Special 2025 In aller Kürze: Die Aktion ist im Grunde eine klassische 3-für-2-Sache. Den beliebten Flex-Tarif CallYa Flat S gibt es normalerweise für 9,99 Euro pro 4 Wochen, also quasi pro Monat.

Diese Besonderheit hebt den Tarif ab

Im aktuellen Sommer-Special werden aus den Kosten auf einmal zwei und aus dem Zeitraum drei Monate. Kurzum: für 19,99 Euro gibt’s drei Monate Nutzung. Der Clou ist – das Datenvolumen (3 x 15 GB) wird ebenfalls zusammengenommen. Es stehen also – ähnlich wie bei einem Jahrestarif – direkt alle 45 GB zur Verfügung. Das macht ihn besonders und zur besonders kreativen Tarif-Alternative. Und es hebt die Tarifaktion von anderen Sonderangeboten mit Gratis-Monaten ab.

Wer etwa für seinen Urlaub noch einen kleinen Extra-Puffer (EU-Roaming ist selbstverständlich mit drin) sucht, kann hier richtig was mitnehmen. Aber auch für alle, die so mal ins Vodafone-Netz reinschnuppern wollen, ist das Angebot eine gute Sache.

Jetzt sichern

So holst du das Maximum raus

Wer die Tarifaktion nutzt, um seine neue Handytarif-Ära zu starten und seine alte Rufnummer mitnimmt, bekommt sogar noch 10 Euro Rufnummern-Mitnahmebonus. Damit sind es dann rechnerisch sogar zwei Gratismonate bei drei Nutzungsmonaten oder simpler: du nutzt es einen Monat weiter und erhältst vier Monate zum halben Preis (weil nur zwei Monate berechnet werden).

Auch mit Nummernmitnahme kannst du natürlich nach Abgreifen der Gratismonate wieder aussteigen. Pfennigfuchser sparen hier also richtig. Und auch, wer irgendwo noch eine alte (Prepaid-)Nummer aktiviert hat, kann diese natürlich nutzen, um sich zwei Gratis-Monate zu sichern und die Tarifaktion voll auszunutzen.

CallYa Allnet-Flat S Summer Deal: Das beinhaltet der Tarif

Einmalig kostet der Tarif also 19,99 Euro – gilt dann aber 3 Monate (je 28 Tage). Danach wären es 9,99 Euro monatlich für dann 15 GB pro Buchungszyklus.

Der Summer Deal in aller Kürze:

  • 45 GB, 3 Monate frei einteilen
  • 300 MBit/s Downloadrate im 5G-Netz
  • +1 GB für alle Vodafone Internet– oder Festnetzkunden
  • Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands
  • 600 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze
  • WiFi-Calling inklusive
  • EU-Roaming inklusive
  • 10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme
  • Hier sichern (Möglich bis 10. September)

Die Flex-Tarife der CallYa-Reihe haben den Vorteil, jederzeit und ohne Bindung kündbar zu sein. Allerdings liegt die jeweilige Laufzeit auch bei „nur“ 28 Tagen. Außer im Februar ist das also immer weniger als ein voller Monat. Vergleichst du die Kosten etwa mit denen von Laufzeitverträgen, musst du beachten, dass für ein volles Jahr hier 13 Buchungen nötig sind, während Laufzeitverträge natürlich nur zwölf Mal per Rechnung bezahlt werden. Ende der Sommeraktion ist laut Vodafone am 10. September.

Die Bezahlung läuft auch nach den drei Monaten per Guthabenkonto. Ist das nicht aufgefüllt, erfolgt auch keine automatische Weiterbuchung. Du rutschst also auch nicht aus Versehen in eine Kostenfalle.

Zum Angebot wechseln

