Fire TV Stick 4K und mehr günstig: Diese Amazon-Deals sind heute (2.09.) sehenswert

Möchtest du Serien oder Filme in gestochen scharfem 4K direkt auf deinem Fernseher genießen, dann führt kaum ein Weg an einem kompakten Streaming-Stick vorbei. Genau dieses Gadget gibt es heute unter den Tagesangeboten (2.09.) bei Amazon. Und das ist nur der Anfang – hier findest du die spannendsten Deals im Überblick.

Wenn du aus deinem Fernseher einen Smart-TV machen willst, der auch in 4K streamen kann, solltest du dir einen Streamingstick, wie den Fire TV Stick 4K, anschaffen. Der Stick unterstützt weiterhin WiFi 6, Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos-Audio. Steuern kannst du ihn per Fernbedienung oder Sprachbefehl. Dank 46 Prozent Rabatt kostet er jetzt nur noch 37,99 Euro.

Dieser Müslibecher ist praktisch für alle, die oft unterwegs sind. Er besteht aus zwei separaten Behältnissen, in denen du beispielsweise Joghurt und Müsli getrennt transportieren kannst. Außerdem ist er für die Mikrowelle und die Spülmaschine geeignet. Statt 13,99 Euro zahlst du hierfür jetzt 11,86 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Der Tineco Floor One Stretch S6 Nass- und Trockensauger ist aktuell ganze 30 Prozent günstiger zu haben. Zusätzlich kannst du noch einen Coupon aktivieren, wodurch der UVP von 499 Euro auf 331,55 Euro fällt. Mit dem Gerät saugst und wischst du deine Wohnung in nur einem Durchgang, was Zeit spart. Hier geht’s zum Angebot.

Darf in keiner Schublade fehlen: ein (micro)SD-Kartenleser. Dieses Gerät von Ugreen kostet dich jetzt nur noch 10,99 Euro und ist damit ganze 35 Prozent günstiger als der UVP. Er unterstützt Speicherkarten mit einer Größe von bis zu zwei Terabyte und wird per USB-C an den Laptop angeschlossen. Hier geht’s zum Angebot.

