Fire TV Stick 4K und mehr günstig: Diese Amazon-Deals sind heute (2.09.) sehenswert

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Am heutigen Dienstag (2.09.) überrascht Amazon erneut mit coolen Angeboten. Wer praktische Geräte sucht und dabei kräftig sparen will, sollte die heutigen Deals genauer ansehen. Also – rein in die Schnäppchenrunde!
Deals vom Dienstag
Die Amazon-Deals vom DienstagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Möchtest du Serien oder Filme in gestochen scharfem 4K direkt auf deinem Fernseher genießen, dann führt kaum ein Weg an einem kompakten Streaming-Stick vorbei. Genau dieses Gadget gibt es heute unter den Tagesangeboten (2.09.) bei Amazon. Und das ist nur der Anfang – hier findest du die spannendsten Deals im Überblick.

Prime Day 2025: Diese 8 Angebote überraschen – Mit Samsung-Handy, Bosch-Geräten & mehr

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Wenn du aus deinem Fernseher einen Smart-TV machen willst, der auch in 4K streamen kann, solltest du dir einen Streamingstick, wie den Fire TV Stick 4K, anschaffen. Der Stick unterstützt weiterhin WiFi 6, Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos-Audio. Steuern kannst du ihn per Fernbedienung oder Sprachbefehl. Dank 46 Prozent Rabatt kostet er jetzt nur noch 37,99 Euro.
  • Dieser Müslibecher ist praktisch für alle, die oft unterwegs sind. Er besteht aus zwei separaten Behältnissen, in denen du beispielsweise Joghurt und Müsli getrennt transportieren kannst. Außerdem ist er für die Mikrowelle und die Spülmaschine geeignet. Statt 13,99 Euro zahlst du hierfür jetzt 11,86 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Der Tineco Floor One Stretch S6 Nass- und Trockensauger ist aktuell ganze 30 Prozent günstiger zu haben. Zusätzlich kannst du noch einen Coupon aktivieren, wodurch der UVP von 499 Euro auf 331,55 Euro fällt. Mit dem Gerät saugst und wischst du deine Wohnung in nur einem Durchgang, was Zeit spart. Hier geht’s zum Angebot.
  • Darf in keiner Schublade fehlen: ein (micro)SD-Kartenleser. Dieses Gerät von Ugreen kostet dich jetzt nur noch 10,99 Euro und ist damit ganze 35 Prozent günstiger als der UVP. Er unterstützt Speicherkarten mit einer Größe von bis zu zwei Terabyte und wird per USB-C an den Laptop angeschlossen. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

Zu den besten Deals am Mittwoch
Zu den besten Deals am Montag

Eine Frau öffnet ein Paket, ein Hinweis auf Amazon-Schnäppchen-Tipps auf dem Bild
Jetzt weiterlesen
11 legale Preis-Tricks für Amazon: So sparen Profi-Schnäppchenjäger

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Mitreden

1 KOMMENTAR

  1. Nutzerbild Heinz Multhaup

    Sehr gute Auswahl.

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Dieses Gadget für rund 15 Euro sollte jeder zu Hause haben
Gadgets
Für 15 Euro! MediaMarkt verkauft gerade ein Markenprodukt, das (fast) jeder braucht
Nahaufnahme des Etikettendruckers P22 von Olympia, Eingeblendeter Hinweis auf 37 Prozent Rabatt bei MediaMarkt
Gadgets
Absolutes Mitnahme-Schnäppchen für 25 Euro rettet jeden Chaos-Haushalt
Balkonkraftwerk an einem Balkon
Strom und Energie
Direkt lieferbar: Dieses vollständiges Premium-Balkonkraftwerk mit Speicher kostet gerade unter 1.400 Euro
iPad
iPad-Deal: Hammer-Angebot bei Amazon zeigt, dass einem die Farbe echt egal sein sollte
Amazon
Nur jetzt: Amazon verkauft Überwachungskameras viel günstiger
Amazon
Tefal, Apple und Bosch im Angebot: Heute (1.09.) haut Amazon richtig einen raus
Heimvernetzung und Router
MediaMarkt: Überragender FritzBox Flash Sale gestartet! Router 40 Euro günstiger als überall sonst
Tarife
Dank Cashback-Trick gratis: MediaMarkt macht O2-Tarife kostenlos
Media Markt
MediaMarkt startet Wochenend-Ausverkauf: Angebote gelten nur wenige Tage