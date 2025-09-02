Anders ist es hier: Du sicherst dir 50 GB für nur 7,99 Euro – und das wirklich dauerhaft! Und hinzu kommt noch ein weiterer praktischer Vorteil.

Um diesen Vorteil geht es & das bietet der Tarif alles

Gefunden haben wir das neue Angebot beim Anbieter Handyhelden. Hier sicherst du dir jetzt tatsächlich 50 GB für nur 7,99 Euro im Monat. Dabei bist du im 5G-Netz von Telefónica unterwegs, mit einer guten Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Dies sollte für den Alltag rund um Social Media, Surfen und HD- oder 4K-Streamen locker ausreichen. Hinzu kommt dann noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos möglich.

Und der Vorteil? Der macht sich bei der Vertragslaufzeit bemerkbar. Bei dem Mobilfunkvertrag handelt es sich nämlich um einen Flex-Tarif. Das heißt: Du kannst jederzeit monatlich kündigen und bist daher nicht unnötig lange gebunden. So kannst du den Tarif ganz einfach ausprobieren und nur solange nutzen, bis du wechseln möchtest. Etwa, weil du plötzlich doch mehr Datenvolumen brauchst oder du einen noch preiswerteren Tarif möchtest. Ganz entscheidend: Die Kosten von 7,99 Euro pro Monat steigen nie an – es spricht also auch nichts dagegen, den Vertrag länger laufen zu lassen. Es kommen zum Start allerdings noch einmalig 9,99 Euro als Anschlussgebühr dazu.

Alle Tarif-Infos auf einem Blick:

50 GB 5G-Datenvolumen im Telefónica-Netz (50 MBit/s)

im Telefónica-Netz (50 MBit/s) Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

in alle deutschen Netze EU-Roaming

Keine Mindestlaufzeit

Einmalig 9,99 Euro Anschlussgebühr

Für nur 7,99 Euro im Monat

Mit Preisversprechen: Kosten steigen nicht an!

Im Vergleich: Gibt es günstigere 50-GB-Optionen?

Insbesondere aufgrund der flexiblen Laufzeit und dem Preisversprechen ist der 8-Euro-Tarif auf jeden Fall eine gute Wahl. Wir machen aber trotzdem noch mal fix den Vergleich mit anderen 50-GB-Optionen, um zu schauen, ob es vielleicht doch noch günstiger geht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Auf den ersten Blick scheint es so, als würde simyo durchaus noch einen besseren Preis bieten. Doch aufgepasst: Der hier angezeigte niedrige Durchschnittspreis pro Monat ergibt sich durch den Wegfall der Anschlussgebühr. Monatlich stehen trotzdem 7,99 Euro auf der Rechnung (verrechnet mit dem 24-Euro-Cashback). Außerdem bindest du dich hier direkt für 24 Monate und anschließend steigen die monatlichen Kosten auf satte 19,99 Euro. Das aktuelle Angebot von Handyhelden ist unserer Meinung nach daher die eindeutig bessere Wahl.

→ Jetzt zum Tarif-Schnäppchen klicken

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen DSL im Telekom-Netz: Jetzt dauerhaft für nur 33 Euro