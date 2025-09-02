Für 15 Euro! MediaMarkt verkauft gerade ein Markenprodukt, das (fast) jeder braucht

Wenn du für einen Urlaub oder eine Dienstreise in ein Flugzeug steigst, gibt es bestimmte Vorgaben für dein Gepäck. Wiegt dein Koffer oder dein Handgepäck mehr als erlaubt, musst du häufig stark draufzahlen. Um das zu verhindern, solltest du dein Gepäck vorab wiegen. Und am besten geht das mit einer Kofferwaage. MediaMarkt hat jetzt eine solche Waage der Marke Soehnle stark reduziert. Vom regulären Preis zieht der Elektronikhändler satte 40 Prozent ab.

Soehnle Gepäckwaage – Dafür ist sie gut und so funktioniert’s

Je nachdem, mit welcher Fluggesellschaft du fliegst, sind die Bestimmungen unterschiedlich. Das Aufgabegepäck darf aber meist nicht über 23 Kilogramm wiegen und bei Handgepäck liegt die Grenze oft schon bei acht Kilogramm. Damit du am Flughafen nicht von hohen Zusatzkosten überrascht wirst, solltest du also frühzeitig beim Packen nachwiegen. Tipp: Um die genauen Vorgaben für dein Gepäck herauszufinden, schaust du am besten bei der jeweiligen Fluggesellschaft nach.

Einfach den Gurt um den Griff wickeln und hochheben – das Gewicht zeigt dir das Display an

Die Gepäckwaage von Soehnle besteht aus einem stabilen Griff samt Display und einem robusten Tragegurt mit Metallhaken. Dadurch lässt sich hiermit ein Gewicht von bis zu 50 Kilogramm heben. Angezeigt wird immer in 100-Gramm-Schritten. Einfach den Gurt um den Griff des jeweiligen Gepäckstücks wickeln und hochheben – schon weißt du, ob du unterhalb der Gewichtsgrenze liegst. Natürlich lässt sich die Waage aber nicht nur für Gepäck nutzen, sondern zum Beispiel auch, um den Schulranzen deines Kindes oder einen Sack Kartoffeln zu wiegen. Als Babywaage lässt sie sich ebenfalls verwenden, wenn dir die Angabe mit bis zu 100 Gramm Genauigkeit ausreicht.

Gut zu wissen: Da die Waage schön kompakt ist und nur rund 150 Gramm wiegt, kannst du sie auch problemlos mit in den Urlaub nehmen, um vor Ort zu testen, ob die dort gekauften Souvenirs nicht zu schwer für den Koffer sind. Neben einer Anleitung ist eine Batterie im Lieferumfang mit enthalten, sodass du gleich loslegen kannst.

Jetzt 40 Prozent Rabatt bei MediaMarkt

Vom UVP (26,99 Euro) zieht MediaMarkt gerade 40 Prozent ab. Dadurch stehen für dich nur noch 15,99 Euro (+ Versandkosten) auf der Rechnung. Ein starker Preis für das Reise-Gadget mit einer Bewertung von 4,5/5 Sternen.