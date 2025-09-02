So zahlst du nur 144 Euro: Dieser Airfryer löst ein Heißluftfritteusen-Problem, das andere verschweigen

Höher, schneller, weiter – beziehungsweise größer. Das ist auch bei Heißluftfritteusen der Trend. Die Garkörbe sollen idealerweise immerhin Pommes für ganze Kohorten zubereiten. Airfryer gibt es also im Mini- und im Maxi-Format.
Heißluftfritteuse mit Hähnchen und Alufolie im Garkorb
Airfryer: Hersteller verschweigen dieses Problem - diese Heißluftfritteuse löst es
Wohl kein anderes Küchengerät hat in den vergangenen Monaten und Jahren einen so steilen Siegeszug hingelegt, wie diese Heißluftfritteusen. Bei den technischen Daten tricksen die Hersteller von Airfryern mitunter, um die Geräte in ein etwas besseres Licht zu rücken. Besonders beliebt: Der Trick mit dem Garkorb.

Garkorb-Trick: So verbessern Hersteller ihre Heißluftfritteusen – auf dem Papier

Philips, Ninja, Tefal, Cosori und Co. haben zuletzt vor allem mit „Dual-Zone-Airfryern“ den Markt erobert. Das sind Heißluftfritteusen, mit zwei Garkörben, die dann parallel oder auch verschieden arbeiten. Das hat eine ganze Menge Vorteile – so kann man etwa in Fleisch und Veggie unterscheiden. Oder man hat eben mehrere Möglichkeiten zur parallelen Nutzung. Wenn es mal nicht ganz so viel sein muss, braucht man nur die Hälfte des Geräts, was Energieverbrauch und Material schont.

In den technischen Daten wird das Garkorb-Volumen dann aber trotzdem zusammen angegeben – um halt einen Hingucker-Wert zu schaffen. Die 9-Liter-Fritteuse ist dann eben oft doch nur ein 2-x-4,5-Liter-Gerät. Für Kleinkram wie Pommes oder Gemüse-Allerlei ist das egal. Aber wer ein Schlemmerfilet aufbacken oder eben den eingangs beschriebenen Krustenbraten für die ganze Familie zubereiten will, der hat dann trotz „9-Liter-Versprechen“ aufs falsche Pferd gesetzt.

→ Lesetipp: Heißluftfritteuse: Die größten Mythen und wann sich ein Airfryer lohnt

Ninja-Erfindung: Dieser Airfryer löst das Problem

Vordenker auf dem Gebiet der Airfryer ist mittlerweile Ninja. Und das Unternehmen, das schon mit dem Dual-Korb-Prinzip auf dem Vormarsch war, frisst nun die eigene Revolution auf – und löst das beschriebene Problem kurzerhand selbst.

Die Ninja Foodi FlexDrawer AF500 Heißluftfritteuse setzt nämlich genau da an: Hier misst der Garkorb wahrhaftige 10,4 Liter. Mit dabei ist ein herausnehmbarer(!) Trenner. Das heißt: Das Gerät unterstützt beide Varianten. Getrenntes Garen und die volle Breitseite mit über 10 Litern Fassungsvermögen für den Festtagsbraten.

→ Lesetipp: Mit diesem Airfryer gewinnt Ninja das Heißluftfritteusen-Game 2025!

Ninja Heißluftfritteuse mit zwei getrennten oder einem großen Garkorb
Ninja Heißluftfritteuse mit zwei getrennten oder einem großen Garkorb mit über 10 Litern Fassungsvermögen – die größte der Welt?

So schätzt der Hersteller, dass hier sogar ein komplettes 2-kg-Brathähnchen hineinpasst. Alternativ sind es 1,5 Kilogramm Pommes. Der Trenner sorgt nur bei Bedarf für zwei 5,2-Liter-Garkörbe. Aber für das allgemeine Werbeversprechen des energiesparenderen Backofens ist die Foodi FlexDrawer das Gerät, das am nächsten herankommt.

Tipp: Hybrid-Airfryer mit Exklusiv-Rabatt günstiger kaufen

Normalerweise kostet die hybride Heißluftfritteuse – die vermutlich die größte der Welt für den privaten Gebrauch ist – stolze 280 Euro. Amazon hat das Gerät jetzt wieder mal im Sonderangebot – für 179 Euro in der exklusiven, kupferfarbenen Variante.

Günstiger geht’s aber – und das gleich doppelt: Beim Hersteller selbst ist der Riesen-Airfryer nämlich gerade für 160 Euro gelistet – in schlichtem Schwarz-Silber. Und hier greift dann unser Exklusiv-Preis-Trick. Mit dem Gutscheincode INSIDE10, eingegeben im Warenkorb bei Ninja, drückst du den Preis auf nur knapp 144 Euro. Das ist klarer Bestpreis, zumal auch keine Versandkosten mehr hinzukommen. In allen anderen Online-Shops zahlst du mindestens 15 Euro mehr.

