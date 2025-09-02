Bis zu 72 % Rabatt: Sieben Marken-E-Bikes für den Herbst stark reduziert – auch Cube ist dabei

Mit der richtigen Kleidung und einem guten E-Bike kommst du auch in der nasskalten Jahreszeit sicher und entspannt ans Ziel. Wir haben dir sieben Modelle herausgesucht, die sich gut für den Stadtverkehr, für Pendler oder herbstliche Radtouren eignen. Wichtig: Hierbei handelt es sich um sogenannte refurbished E-Bikes. Das heißt, dass sie bereits gefahren wurden, aber von Experten im Detail geprüft und wieder aufbereitet wurden. Dadurch sind echt starke Rabatte möglich.

Mehr über den Refurbishing-Prozess erklären wir in diesem Artikel

Günstige E-Mountainbikes für raue Tage

Zu den beliebtesten E-Bike-Marken zählt aktuell definitiv Cube. Upway hat mehrere Modelle des Herstellers geprüft, bei Bedarf repariert und wieder fit gemacht. An das Cube Touring Hybrid One kommst du dadurch satte 60 Prozent günstiger. Statt einst 5.599 Euro zahlst du somit jetzt nur noch 2.249 Euro. Das E-Mountainbike ist erst 4.398 km gefahren und dank tiefem Profil auch bei matschigem Herbstwetter ideal. Für den Antrieb sorgt ein Bosch Performance Line Motor und das E-Bike verfügt über eine 9-Gang-Schaltung von Shimano.

Ein weiteres E-Mountainbike holst du dir mit dem Kayza Hydric 6 günstig nach Hause. Dank 53 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 1.599 Euro für ein Modell, das gerade einmal 13 km gefahren ist – es ist also noch so gut wie neu. Ein Bosch Performance Line CX Motor sowie eine 10-Gang-Schaltung runden das Offroad-E-Bike ab.

Noch günstiger kommst du mit dem Fischer Montis 6.0 an ein E-Mountainbike. Das kostet nämlich gerade sogar nur 1.349 Euro (53 Prozent Rabatt) bei Upway, hat bisher 604 km zurückgelegt und hat einen Brose Drive S Motor sowie eine 12-Gang-Shimano-Schaltung verbaut.

Auch von der Marke Giant gibt es gerade ein E-Mountainbike, das sich perfekt für Waldwege mit nassem Laub und andere matschige Strecken eignet. Das Giant Fathom E+3 mit einem Kilometerstand von 4.002 km kostet jetzt dank 53 Prozent Rabatt nur noch 1.449 Euro. Hier sorgt ein Giant (Yamaha) SyncDrive Sport Motor für den Antrieb und die 9-Gang-Shimano-Schaltung unterstützt dich bei unterschiedlichen Gefällen zusätzlich.

E-Trekkingbikes für Stadt und Land im Angebot

Etwas weniger Profil haben sogenannte Trekkingbikes. Die sind zwar immer noch für herbstliche Ausflüge über Feldwege und Co. geeignet – komplette Offroad-Fahrten solltest du aber eher meiden. Das E.bikemanufaktur 13 Zehn ist gerade 71 Prozent günstiger und kostet so nur noch 1.049 statt fast 3.600 Euro. Es ist erst 4.173 km gefahren, wird von einem Continental Prime 48v Motor angetrieben und hat eine 10-Gang-Shimano-Schaltung verbaut.

Das Pegasus Opero Evo NuE fällt ebenfalls in die Kategorie Trekkingbike und ist somit sowohl für Feldwege als auch nasse Straßen in der Stadt gut geeignet. Es hat gerade einmal 12 km auf dem Tacho und ist mit einem Shimano Steps Motor ausgestattet. Allerdings steht dir hierbei nur ein Gang zur Verfügung. Für die nötige Unterstützung bei Anstiegen hilft dir aber zusätzlich der Motor. Bei Upway sparst du gerade 72 Prozent des UVPs und zahlst so nur noch 1.099 Euro für ein fast neues Rad.

Perfekt für Pendler: E-Faltrad zum halben Preis

Und das siebte E-Bike ist besonders gut für Menschen geeignet, die in der kalten Jahreszeit eigentlich viel lieber auf Bus und Bahn umsteigen, als mit dem Fahrrad zu pendeln. Das Beaufort Bobbie ist nämlich faltbar und kann so ganz leicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto mitgenommen werden. Vom UVP streicht Upway jetzt 50 Prozent und verkauft das E-Bike für nur noch 1.149 Euro. Das E-Faltrad ist erst 58 km gefahren und hat einen Aikema AKM2102 Motor integriert. 6 Gänge der Shimano-Schaltung helfen zudem bei unterschiedlichen Steigungen.