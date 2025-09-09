Samsung-Handy + 40 GB im Telekom-Netz - und das endlich mal günstig

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Tarif bist, hast du oft nur zwei Optionen. Entweder du entscheidest dich für das schlechte Netz und den günstigen Preis – oder du zahlst eben deutlich mehr. Dieses Angebot von Gomibo dreht den Spieß jetzt aber um. Wir reden hier von 40 GB im Netz der Deutschen Telekom zusammen mit dem Samsung Galaxy S25. Und das alles zu einem so guten Preis, dass du im Endeffekt sogar günstiger wegkommst als beim Einzelkauf.

So gut ist der Preis des Deals wirklich

Gomibo bietet dir hierbei einen freenet-Tarif im 5G-Netz der Telekom. Insgesamt läuft der Vertrag mindestens für zwei Jahre und jeden Monat stehen dir 40 GB zur Verfügung. Zusätzlich sicherst du dir noch ein einmaliges Datendepot über 50 GB, welches du über die gesamte Laufzeit immer dann nutzen kannst, wenn dein Inklusivvolumen verbraucht ist. Mit im Tarif dabei sind zudem eine Flat zum Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming.

Noch günstiger geht’s hiermit: Samsung-Handy für unter 9 Euro im Monat

Monatlich kostet dich das alles statt 39,99 jetzt nur noch 29,99 Euro. Wenn du von einem anderen Anbieter zu freenet wechselst und deine alte Rufnummer mitnimmst, streichst du obendrein noch 150 Euro Wechselbonus ein. Die Anschlussgebühr bekommst du währenddessen ganz leicht zurückerstattet: Dafür nach Aktivierung der SIM einfach eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die 8362 senden. Für das Samsung Galaxy S25 mit 256 GB Speicherplatz zahlst du einmalig 69 Euro und der Versand kommt mit 4,95 Euro noch obendrauf.

Alle Kosten auf einen Blick:

29,99 Euro x 24 Monate für 40 GB im Telekom-Netz

x 24 Monate für 40 GB im Telekom-Netz 69 Euro + 4,95 Euro einmalig für das S25 und Versand

einmalig für das S25 und Versand abzüglich 150 Euro Wechselbonus

→ ergibt 643,71 Euro insgesamt

Wechselbonus → ergibt insgesamt Hier buchen!

Ein Blick auf den Preisvergleich macht deutlich, dass du im Netz rund 650 Euro für das S25 ausgeben müsstest. Gomibo bietet dir das Samsung-Handy in Kombination mit dem Tarif also sogar günstiger an. Die Kosten bleiben mit nur 29,99 Euro im Monat ebenfalls ziemlich überschaubar, Abstriche bei der Netzqualität musst du aber dank der Telekom nicht machen.

Das Samsung Galaxy 25: Damit trumpft das Smartphone auf

Das Samsung Galaxy S25 ist seit Februar dieses Jahres erhältlich und setzt auf den neuen Snapdragon 8 Elite Prozessor, der Leistung für den Alltag sowie den integrierten KI-Assistenten Gemini bringt. Es bietet ein 6,2-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate und 2.600 Nits Helligkeit sowie 12 GB RAM und in diesem Fall 256 GB Speicher. Weiterhin findest du einen 4000-mAh-Akku der dich easy durch den Tag bringt, sowie eine Triple-Kamera mit 50-MP-Hauptsensor für gestochen scharfe Aufnahmen. Samsung verspricht bis zu sieben Jahre Updates, sodass du auch langfristig was von deiner Investition hast.

Samsung Galaxy S25 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Pink

Schwarz

Silber

Grau Marktstart Januar 2025 Gewicht 162 g

Interesse? Dann schlag lieber bald zu, denn das Gomibo-Angebot gilt nur noch bis zum 14. September. Wenn du noch auf der Suche nach einem bezahlbaren Tarif mit kompromisslos gutem Netz und einem starken Samsung-Smartphone bist, kannst du hier getrost zuschlagen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!