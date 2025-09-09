Nur noch 2 Tage: MediaMarkt-Aktion zum neuen Pixel 10 läuft ab

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wer Interesse an der neuen Pixel 10 Reihe von Google hat, bisher aber noch nicht zuschlagen konnte oder wollte, sollte jetzt unbedingt noch schnell einen Blick auf die MediaMarkt-Aktion zur Smartphone-Neuheit werfen. Hier sind nämlich mindestens 200 Euro Bonus garantiert.
Pixel 10 Smartphone wird zum Fotografieren benutzt. Davor das MediaMarkt-Saturn-Logo mit dem Hinweis, dass ein Angebot nur noch 2 Tage gültig ist.
MediaMarkt-Aktion zum Pixel 10 läuft nur noch 2 TageBildquelle: inside digital / MediaMarkt
  • Teilen

Mindestens 200 Euro Rabatt auf ein brandneues Smartphone-Modell klingen ziemlich ordentlich, oder? Genau das bietet dir MediaMarkt aktuell noch zum Pixel 10, dem neuesten Google-Handy. Wie genau du an den Bonus kommst, zeigen wir dir jetzt. Vorher aber noch die Info: Die Aktion endet am 11. September, viel Zeit bleibt also nicht mehr.

Bis zu 250 Euro Ankaufsbonus bei MediaMarkt: So geht’s

Ankaufsaktionen sind nichts Neues und MediaMarkt erfindet mit der aktuellen Pixel-10-Aktion das Rad nicht neu. Doch das muss der Elektronikhändler auch gar nicht – gut, ist die Aktion trotzdem definitiv. Denn MediaMarkt gibt dir 200 Euro Bonus beim Pixel 10 und sogar satte 250 Euro beim 10 Pro und 10 Pro XL.

Das Ganze funktioniert dabei so: Nachdem du ein neues Pixel-Phone bei MediaMarkt gekauft hast, musst du dich auf dieser Aktionsseite für das Cashback registrieren. Dabei beantwortest du ein paar Fragen zu deinem Altgerät, das du einschicken möchtest, und bekommst danach direkt den möglichen Wert angezeigt. Nicht vergessen: Den Bonus von bis zu 250 Euro gibt’s garantiert und zusätzlich zum Restwert. Anschließend bekommst du ein Versandetikett per Mail, schickst so dein altes Handy ein und schon winkt dir der Bonus.

Wichtig zu beachten: Um dir den Bonus sichern zu können, musst du dein neues Google-Gerät bis zum 11. September gekauft haben und dich daraufhin spätestens bis zum 25. September auf der Aktionsseite registrieren.

MediaMarkt liefert weitere Pixel 10 Aktion

Das war übrigens noch nicht die einzige Pixel-10-Aktion, von der du aktuell bei MediaMarkt profitieren kannst. Wer passend zum neuen Google-Smartphone auch direkt noch eine Smartwatch des Herstellers möchte, kann sich diese nämlich im Bundle deutlich günstiger dazu sichern.

Scroll dafür einfach auf der MediaMarkt-Produktseite zum Pixel 10, 10 Pro oder dem Pro-XL-Modell ein wenig nach unten bis zum Punkt „Unsere Top-Empfehlung“. Hier kannst du dir dann die Pixel Watch für nur 199 Euro (41-mm-Ausführung) bzw. 249 Euro (45-mm-Ausführung) zum Handy dazu kaufen. Zu diesen niedrigen Preisen gab’s die Smartwatch einzeln noch nie!

Alle Pixel-10-Modelle bei MediaMarkt:

Das können die neuen Pixel 10 Smartphones überhaupt

Zu den beiden MediaMarkt-Aktionen haben wir bereits alles geschrieben – doch was kann die Google-Neuheit überhaupt? Allen voran liefern die Geräte natürlich wieder eine Top-Software und Performance im Alltag sowie ein exzellentes Kamerasystem für alle Hobbyfotografen. Genauere technische Daten findest du nachfolgend in unserem Datenblatt.

Foto: Handy Google Pixel 10Foto: Handy Google Pixel 10 ProFoto: Handy Google Pixel 10 Pro XL
GoogleGoogleGoogle
Pixel 10Pixel 10 ProPixel 10 Pro XL

Allgemein

Betriebssystem Android Android Android
Prozessor Google Tensor G5 Google Tensor G5 Google Tensor G5
Arbeitsspeicher 12 GB 16 GB 16 GB
Kabellos aufladbar (Qi)
Wasser- und Staubdicht Untertauchen Untertauchen Untertauchen
Farbe
  • Blau
  • Grün
  • Beige
  • Grau
  • Grün
  • Schwarz
  • Beige
  • Grau
  • Grün
  • Schwarz
Marktstart 08.2025 08.2025 08.2025
Gewicht 204 g 207 g 232 g
Zum vollständigen Vergleich

Und wenn du einen ausführlichen Bericht über das Pixel 10 Pro möchtest: Wir konnten das neue Google-Smartphone bereits testen. Unsere Erfahrungen liest du in diesem Testbericht.

Ab zur MediaMarkt-Aktion

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Tefal OptiGrill Elite
Jetzt weiterlesen
Küchenliebling im Angebot: Tefal OptiGrill mit Mega-Rabatt

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit MediaMarkt. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ultra günstig - MediaMarkt haut Mega-Deal zum Galaxy S25 Ultra mit 70-GB-Tarif raus!
Samsung
Samsung-Handy + 40 GB im Telekom-Netz - und das endlich mal günstig
Samsung Galaxy A36
Schnäppchen
Kein Preisfehler: 40 GB Telekom-Tarif + Samsung-Smartphone zusammen für unter 10 Euro monatlich
Bosch zum halben Preis bei MediaMarkt - Dieses Gerät löst gleich zwei nervige Probleme
Haushalt
Nicht verpassen: MediaMarkt verkauft Bosch-Gerät, das gleich zwei nervige Probleme löst
Apple
Statt 81 Euro im Monat: Hier gibt's das gleiche iPhone-16-Angebot für 35 Euro
Media Markt
Neue Wochenend-Angebote bei MediaMarkt: Mit Samsung-TV & Fritz-Set
Samsung
MediaMarkt überrascht: Starke Rabatte auf Samsung-Smartphones, -Tablets und Co.
Samsung
Neue Samsung-Angebote bei MediaMarkt: Handys, TVs & mehr bis zu 55 % günstiger
Smartphone
Es kostet nur 100 Euro! Dieses Smartphone ist jetzt auf Platz 1!
Smartphone
Bei dieser MediaMarkt-Aktion kommen alle auf ihre Kosten, die nicht zu Samsung, Google oder Xiaomi wollen