Mindestens 200 Euro Rabatt auf ein brandneues Smartphone-Modell klingen ziemlich ordentlich, oder? Genau das bietet dir MediaMarkt aktuell noch zum Pixel 10, dem neuesten Google-Handy. Wie genau du an den Bonus kommst, zeigen wir dir jetzt. Vorher aber noch die Info: Die Aktion endet am 11. September, viel Zeit bleibt also nicht mehr.

Bis zu 250 Euro Ankaufsbonus bei MediaMarkt: So geht’s

Ankaufsaktionen sind nichts Neues und MediaMarkt erfindet mit der aktuellen Pixel-10-Aktion das Rad nicht neu. Doch das muss der Elektronikhändler auch gar nicht – gut, ist die Aktion trotzdem definitiv. Denn MediaMarkt gibt dir 200 Euro Bonus beim Pixel 10 und sogar satte 250 Euro beim 10 Pro und 10 Pro XL.

Das Ganze funktioniert dabei so: Nachdem du ein neues Pixel-Phone bei MediaMarkt gekauft hast, musst du dich auf dieser Aktionsseite für das Cashback registrieren. Dabei beantwortest du ein paar Fragen zu deinem Altgerät, das du einschicken möchtest, und bekommst danach direkt den möglichen Wert angezeigt. Nicht vergessen: Den Bonus von bis zu 250 Euro gibt’s garantiert und zusätzlich zum Restwert. Anschließend bekommst du ein Versandetikett per Mail, schickst so dein altes Handy ein und schon winkt dir der Bonus.

Wichtig zu beachten: Um dir den Bonus sichern zu können, musst du dein neues Google-Gerät bis zum 11. September gekauft haben und dich daraufhin spätestens bis zum 25. September auf der Aktionsseite registrieren.

MediaMarkt liefert weitere Pixel 10 Aktion

Das war übrigens noch nicht die einzige Pixel-10-Aktion, von der du aktuell bei MediaMarkt profitieren kannst. Wer passend zum neuen Google-Smartphone auch direkt noch eine Smartwatch des Herstellers möchte, kann sich diese nämlich im Bundle deutlich günstiger dazu sichern.

Scroll dafür einfach auf der MediaMarkt-Produktseite zum Pixel 10, 10 Pro oder dem Pro-XL-Modell ein wenig nach unten bis zum Punkt „Unsere Top-Empfehlung“. Hier kannst du dir dann die Pixel Watch für nur 199 Euro (41-mm-Ausführung) bzw. 249 Euro (45-mm-Ausführung) zum Handy dazu kaufen. Zu diesen niedrigen Preisen gab’s die Smartwatch einzeln noch nie!

Alle Pixel-10-Modelle bei MediaMarkt:

Das können die neuen Pixel 10 Smartphones überhaupt

Zu den beiden MediaMarkt-Aktionen haben wir bereits alles geschrieben – doch was kann die Google-Neuheit überhaupt? Allen voran liefern die Geräte natürlich wieder eine Top-Software und Performance im Alltag sowie ein exzellentes Kamerasystem für alle Hobbyfotografen. Genauere technische Daten findest du nachfolgend in unserem Datenblatt.

Und wenn du einen ausführlichen Bericht über das Pixel 10 Pro möchtest: Wir konnten das neue Google-Smartphone bereits testen. Unsere Erfahrungen liest du in diesem Testbericht.

