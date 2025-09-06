Vielleicht kennst du das Problem: Du fährst übers Wochenende weg, aber hast zu wenig Kleidung im Kleiderschrank. Eigentlich muss es schnell gehen. Aber bis die Wäsche gewaschen und anschließend getrocknet ist, dauert besonders im Herbst und Winter mehrere Tage. Und verknittert ist die Wäsche danach auch noch. Die Lösung? Ein Wärmepumpentrockner. MediaMarkt hat jetzt ein top Modell von Bosch stark reduziert. Aber Achtung: Das Angebot läuft nur noch für kurze Zeit!

Bosch Wärmepumpentrockner – warum er eine gute Wahl ist

Wärmepumpentrockner wie der Bosch WQG 241030 haben einige Vorteile gegenüber eher veralteten Kondenstrocknern. Hast du letzteren noch im Keller stehen, könnte sich also ein Wechsel lohnen. Insgesamt ist die Energieeffizienz nämlich deutlich höher als bei Kondenstrocknern. Du verbrauchst mit einem Wärmepumpentrockner also weniger Strom und sparst langfristig Geld. Außerdem wird die Wäsche mehr geschont, da niedrigere Temperaturen nötig sind, als beim Kondenstrockner. Dadurch kannst du auch empfindlichere Stoffe, wie etwa Wolle, damit trocknen lassen.

Darüber hinaus praktisch: Der Trockner kann überall aufgestellt werden, wo ein Stromanschluss in der Nähe ist. Es muss nämlich keine Abluft nach außen abgeführt werden. Hast du in der Küche, im Bad oder in einem Abstellraum noch Platz, kannst du ihn einfach dort aufstellen.

So sieht der Bosch Wärmepumpentrockner aus

Ein spezieller Vorteil des Bosch-Wärmepumpentrockners ist weiterhin: Er erkennt dank AutoDry-Sensor, wann die Wäsche trocken ist. Anschließend stoppt er unmittelbar und vermeidet so unnötigen Energieverbrauch. Zudem überhitzen die Textilien nicht – sie werden also geschont und können insgesamt länger halten. Die volle Kontrolle hast du über ein LED-Display. Hier lassen sich diverse Programme, wie Baumwolle, Feinwäsche, Extra Kurz 40′ oder Sportswear auswählen. Ein spezieller Knitterschutz sorgt durch regelmäßige Auflockerung der Kleidung zusätzlich dafür, dass die Stoffe im Anschluss schön glatt sind. Den Griff zum Bügeleisen sparst du dir also in der Regel.

Das Bosch-Modell verfügt obendrein über eine Beleuchtung im Inneren der Trommel, durch die du alles im Blick behältst. Dazu verwendet es ein umweltfreundliches Kühlmittel, das als das natürlichste Kühlmittel weltweit gilt. Der Bosch-Wärmepumpentrockner ist also wirklich eine gute Wahl, sowohl wenn du noch gar keinen Trockner daheim hast, oder wenn du dein altes Kondensgerät austauschen möchtest.

Mehr als die Hälfte reduziert – so gut ist der Preis

Und wie steht es um den Preis? Der ist jetzt mindestens genauso beachtlich wie die Vorteile des Bosch-Geräts. Vom UVP (1.089 Euro) zieht MediaMarkt aktuell satte 51 Prozent ab. Dadurch stehen für dich nur noch 529 Euro auf der Rechnung. Für die Lieferung kommen zwar noch 39,90 Euro dazu. Aber wie ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt: Aktuell ist dennoch kein anderer Shop günstiger. Und preiswerter als jetzt war der Trockner in den vergangenen sechs Monaten ebenfalls nicht.

Es ist also ein guter Zeitpunkt für einen Kauf – allerdings läuft das Angebot laut MediaMarkt nur noch höchstens bis Dienstag (9. September). Allzu lange solltest du daher nicht warten.

