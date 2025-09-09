Kein Preisfehler: 40 GB Telekom-Tarif + Samsung-Smartphone zusammen für unter 10 Euro monatlich

Das Smartphone eignet sich ideal für den Alltag – egal ob Social Media, Fotos knipsen oder zwischendurch ein paar Games. Natürlich reicht die Performance nicht an die High-End-Modelle wie das Galaxy S25 heran, doch für die meisten Nutzer bietet das A36 genau die richtige Balance aus Leistung und Preis. Im Paket enthalten ist außerdem ein Tarif im 5G-Netz der Telekom, der dir ein großzügiges Datenvolumen sowie zuverlässige Geschwindigkeit und Erreichbarkeit liefert. Damit gehören Funklöcher und lange Ladezeiten endgültig der Vergangenheit an.

Alle Kosten & Tarif-Infos auf einem Blick

Bevor wir dir das Bundle im Detail vorstellen und durchrechnen, liefern wir dir zum Start erstmal alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Samsung Galaxy A36 für 19 Euro (+ 4,95 Euro Versandkosten)

(+ 4,95 Euro Versandkosten) 40 GB Telekom-Tarif + Allnet-Flat zunächst für 14,99 Euro monatlich

→ Verrechnet mit dem 150-Euro-Wechselbonus (auf 24 Monate): nur 8,99 Euro pro Monat

zunächst für 14,99 Euro monatlich → Verrechnet mit dem 150-Euro-Wechselbonus (auf 24 Monate): 39,99 Euro Anschlussgebühr kann erstattet werden

50 GB Datendepot als Gratis-Extra (frei nutzbar)

Tarif + Samsung-Handy: Das steckt im Bundle

Den Deal haben wir bei Gomibo.de gefunden. Falls du Gomibo noch nicht kennst: Das ist ein niederländischer Onlinehändler mit einer Wertung von 4,4 von 5 Sternen bei Trustpilot. Es handelt sich also um einen längst etablierten und vertrauenswürdigen Anbieter.

Du bekommst im Bundle einerseits das Samsung Galaxy A36, welches unter anderem mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display mit 120 Hz punktet. Außerdem liefert dir das Gerät eine solide Performance, eine gute Akkulaufzeit und eine Triple-Kamera für Fotos mit bis zu 50 MP Auflösung. In unserem Test konnte mein Kollege Timo das Smartphone definitiv weiterempfehlen. Es entpuppte sich nämlich als preiswerte Alternative zum Galaxy A56, das als eines der beliebtesten Android-Smartphones gilt. Lediglich die Kameras waren eher zweckmäßig. Für Urlaubsbilder und Fotos von Freunden, der Familie oder dem Haustier sind sie aber absolut ausreichend. Wenn du hingegen perfekte Fotos mit natürlichen Farben brauchst oder große Abzüge von deinen Bildern machen möchtest, ist das Handy vielleicht nicht die beste Wahl.

Dazu bekommst du bei Gomibo einen 40-GB-Tarif im 5G-Netz der Telekom. Hiermit sollte also endlich ruckelfreies Surfen und Streamen ohne große Ladezeiten möglich sein. Darüber hinaus ist auch eine Allnet- und SMS-Flat enthalten. Telefonieren kannst du hiermit also ebenso unbegrenzt. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre.

Lohnt sich der Deal? Wir rechnen durch

Nun zu den Kosten. Hierzu muss man ein paar Sachen erklären. Fürs Gerät selbst zahlst du einmalig 19 Euro. Dazu kommen monatlich eigentlich 14,99 Euro Grundgebühr für den Tarif. Nun bekommst du aber auch noch 150 Euro Wechselbonus, wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst. Nach der Portierung musst du dafür eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 senden – dafür hast du 30 Tage Zeit.

So kannst du deine monatlichen Kosten rechnerisch stark drücken. Teilt man die 150 Euro nämlich durch 24 Monate (Mindestlaufzeit), ergibt das gut 6 Euro Ersparnis pro Monat. So landest du im Schnitt bei nur noch 9,74 Euro monatlichen Kosten. Das gilt aber nur für die 24 Monate Laufzeit. Danach ist der Wechselbonus sozusagen aufgebraucht. Eine rechtzeitige Kündigung zu diesem Zeitpunkt ist also empfehlenswert.

Dazu kommen eigentlich noch 39,99 Euro Anschlussgebühr. Die kannst du dir aber zurückholen, indem du innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Rufnummer 8362 schickst. Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro kommen aber in jedem Fall noch dazu.

Und damit nicht genug, bekommst du bei dem Angebot sogar noch ein 50 GB Datendepot gratis dazu. Und so funktioniert’s:

Einmaliges Datenpaket mit satten 50 GB

Wird nach Verbrauch des Tarif-Inklusivvolumens automatisch genutzt

Gültig in Deutschland & im EU-Ausland

Für die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten nutzbar

Alles in allem liefert dir Gomibo hier insbesondere dank des 150-Euro-Wechselbonus ein echtes Samsung-Schnäppchen im Telekom-Netz.

