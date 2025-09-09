Der Sommer verabschiedet sich langsam, doch das bedeutet nicht nur Abschiedsschmerz – im Gegenteil: Netto läutet jetzt seinen End of Season Sale ein, bei dem E-Bikes zum Teil weit unter 1.000 Euro erhältlich sind. Egal, ob du nach einem handlichen Klapprad für den Arbeitsweg suchst oder ein leistungsstarkes E-Mountainbike mit großer Reichweite bevorzugst – bei den aktuellen Angeboten ist für jeden das passende Elektrofahrrad dabei. Besonders attraktiv: Viele Modelle sind um über 50 Prozent reduziert, und mit dem Rabattcode N-MOBIL-20 bekommst du zusätzlich noch 20 Prozent Extra-Rabatt. So entstehen einige echte E-Bike-Schnäppchen für unter 1.000 Euro. Eine Auswahl der spannendsten Deals stellen wir dir hier vor.

Alle E-Bike-Deals von Netto entdecken (Code N-MOBIL-20 für 20 Prozent Extra-Rabatt)

Jetzt bei Netto: Dieses E-Bike kostet nur 559 Euro

Eins vorweg: Die aktuelle Netto-Aktion samt Rabatt-Code läuft nur bis Ende September. Bis dahin sicherst du dir aber echte Schnäppchen wie dieses Zündapp E-Bike für nur 559,20 Euro (nach Abzug des 20 Prozent Extra-Rabatts mit Code N-MOBIL-20). Hinzu kommen weitere 5,95 Euro für den Versand.

Das Bike ist zusätzlich auch in den Farben grau/grün und weiß/grau erhältlich

Das Zündapp Z802 bietet dir 28-Zoll-Reifen, 21 Gänge und eine Rahmenhöhe von 48 cm. Dadurch eignet es sich für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,55 und 1,85 m. Wie bei E-Bikes üblich, wirst du mit bis zu 25 km/h beim Radlern untersützt. Die fünf verschiedenen Unterstützungsstufen stellst du dabei ganz leicht auf dem LED-Display ein. Der Akku ist bei diesem Modell im Gepäckträger verbaut und soll dir eine Reichweite von bis zu 115 km bieten. Der genaue Verbrauch hängt aber natürlich von verschiedenen Faktoren wie dem Fahrlevel und dem Streckenuntergrund ab.

Besonders wichtig: Mit den V-Bremsen, der nötigen Beleuchtung und Co. ist das E-Bike vollkommen StVZO-konform und kann somit problemlos im Straßenverkehr verwendet werden. Du bist aber keinesfalls nur auf die City beschränkt, denn die verbaute Federgabel soll auch Fahrten über unebene Strecken ermöglichen.

Zusätzlich zu den bereits abgezogenen 61 Prozent sparst du mit dem Code N-MOBIL-20 bei Netto jetzt weitere 20 Prozent und sicherst dir das Zündapp-Rad so schon für lediglich 559,20 Euro (plus Versand). Das E-Bike wird dabei zu 98 Prozent vormontiert geliefert. Du musst nur noch den Lenker gerade stellen, die Pedale montieren sowie Schaltung, Bremsen und Schrauben prüfen – danach kanns direkt losgehen.

Günstige E-Mountainbikes & ein 690-Euro-Klapprad

Solls lieber ein neues E-Mountainbike sein? Dann gibt’s beispielsweise dieses LLobe Brillant Mountain E-Bike schon für 812,80 Euro. Unter anderem die Suntour Aluminium gefederte Fahrradgabel sowie der Sportsattel machen dieses Modell ideal für Touren durch Wald und Hügel. Ein echter Vorteil ist aber auch die 24-Gang Shimano Kettenschaltung. Die Reifen messen zudem 27,5 Zoll und die Reichweite wird mit maximal 100 km angegeben.

Doch Vorsicht: Netto gibt bei dem LLobe E-Bike nur noch einen geringen Bestand an. Alternativ können wir dir aber beispielsweise auch dieses E-Mountainbike von Adore für 1.232,75 Euro empfehlen. Hier musst du zwar etwas mehr zahlen, bekommst dafür neben einer Shimano 24-Gang-Kettenschaltung aber sogar 29-Zoll-Reifen und eine maximale Reichweite von 120 km.

Und auch für alle Pendler haben wir noch einen Preis-Tipp. Dieses E-Klapprad kostet bei Netto jetzt nur noch 687,20 Euro und wird dank des Faltmechanismus richtig kompakt. So passt es perfekt in den Kofferraum oder kann leichter in Bus und Bahn mitgenommen werden. Die maximale Reichweite fällt mit 85 km zwar etwas geringer aus, sollte für Fahrten durch die Stadt aber reichen. Und eine Shimano 8-Gang-Schaltung gibt’s hier ebenfalls.

Weitere E-Bike-Schnäppchen bei Netto entdecken

Bei den hier vorgestellten Angeboten handelt es sich nur um ein paar Beispiele. Insgesamt hat Netto in seinem Onlineshop derzeit über 50 verschiedene E-Bikes im Angebot, bei denen du stets mit dem Code N-MOBIL-20 20 Prozent zusätzlich zum aktuellen Rabatt sparst. Falls in unserer Auswahl also nichts für dich dabei war, klick dich auf jeden Fall mal durch zur Aktionsseite und schau dir die restlichen Angebote an. Die Angebote und der Coupon-Code sind aber nur noch bis zum 30. September gültig.

Hier geht’s zu den E-Bike-Deals von Netto( Code N-MOBIL-20 für 20 Prozent Extra-Rabatt)

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!