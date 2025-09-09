Alltagshelden im Angebot: Amazon mit richtig guten Deals zum Dienstag (09.09.)

Der Dienstag hat wieder einige frische Amazon-Deals im Gepäck. Von einem Regenschirm, der dich im nahenden Herbst zuverlässig trocken hält, bis hin zu einer beliebten Ninja-Heißluftfritteuse für knusprige Genussmomente: Heute warten praktische Alltagshelfer zu richtig starken Preisen.

Zu Beginn stellen wir dir heute das Jackery SolarSaga 40 Mini-Solarmodul vor. Es ist faltbar und tragbar, wiegt nur etwas über ein Kilo und eignet sich somit ideal für Ausflüge und Campingtrips. Es hat eine Leistung von 40 Watt und dein Smartphone kannst du direkt per USB-Anschluss aufladen. Statt des UVPs von 139 Euro zahlst du für Amazons Tipp jetzt nur 109 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Eine neue Heißluftfritteuse gefällig? Die Ninja Foodi Max Dual Zone bekommst du bei Amazon jetzt mit 33 Prozent Rabatt. Sie kostet dich damit statt 239,99 Euro nur noch 159,99 Euro. Sie hat ein Fassungsvermögen von 9,5 Litern, aufgeteilt auf zwei Schubladen. Du kannst damit bis zu acht Portionen auf einmal zubereiten, perfekt also für die ganze Familie. Hier geht’s zum Angebot.

Sollte in keiner Küche fehlen: eine digitale Küchenwaage. Dieses Modell von Etekcity misst mit einer hohen Präzision auf bis zu ein Gramm genau. Dabei kann sie auch Milliliter abmessen, was sie zu einer praktischen Hilfe beim Kochen und Backen macht. Sie wird mit den passenden Batterien geliefert und kostet dich jetzt statt 11,99 Euro nur noch 9,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Und zum Schluss noch ein ungewöhnliches, aber nicht minder praktisches Schnäppchen. Dieser Regenschirm ist gerade um 25 Prozent günstiger und kostet dich jetzt nur noch 14,99 Euro. Er soll bis zu 140 km/h sturmfest sein. Per Knopfdruck schließt und öffnet er sich automatisch. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich. Hier geht’s zum Angebot.

