Nur für kurze Zeit: Amazon verschenkt preisgekröntes Videospiel

In Amazons eigenem Prime Gaming Store bietet der Versandhändler jeden Monat Spiele kostenlos an. Doch auch an In-Game-Vorteilen mangelt es nicht. Das Angebot ändert sich jeden Monat. Was derzeit für dich auf Vorrat ist, erfährst du hier.
A man looking over an empire
Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co., die es ebenfalls im September kostenlos gibt. Dieses Mal verschenkt Prime Gaming gleich mehrere Klassiker, die den Test der Zeit bestanden haben und sich noch heute lohnen.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im September

Diesen Monat kannst du dir mal wieder eine Vielzahl toller Spieler komplett kostenlos über Prime Gaming sichern. Mit dabei ist unter anderem „Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition“. Es handelt sich hierbei um ein Spiel, das zu einer der besten Spielereihen für PC gehört. In diesem Spiel baust du deine eigene Zivilisation auf und bringst erstmals auch Religion ins Spiel, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen kann.

Ansonsten gibt es diesen Monat noch eine Vielzahl weiterer Strategie- und Rollenspiele für dich. Dazu gehören Klassiker wie „Dungeons & Dragons: Ravenloft Series“, sowie „Into the Breach“, ein kreatives Indie-Game, in dem du die Reste der Menschheit vor gigantischen Kreaturen rettest.

Ghostly Park Prime Gaming
Auch dieses gruselige Spiel gibt es im September kostenlos.

Alle kostenlosen Spiele in der Übersicht

  • Jetzt verfügbar: „Dungeons & Dragons: Ravenloft Series“ (GOG Code)
  • Jetzt verfügbar: „Into The Breach“ (Epic Games Store)
  • Jetzt verfügbar: „Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition“ (GOG Code)
  • 11. September: „Afterimage“ (Amazon Games App)
  • 11. September: „Spelljammer: Pirates of Realmspace“ (GOG Code)
  • 11. September: „Tower of Time“ (GOG Code)
  • 11. September: „Subterrain: Mines of Titan“ (Amazon Games App)
  • 18. September: „Residual“ (GOG Code)
  • 18. September: „FATE: The Cursed King“ (GOG Code)
  • 25. September: „Mystical Riddles: Ghostly Park Collector’s Edition“ (Legacy Games Code)
  • 25. September: „Pixel Cafe“ (Amazon Games App)

Amazon Luna im September

Auch diesen Monat kannst du über Amazon Luna ohne zusätzliche Kosten auf mehrere Spiele zugreifen. Im August sind folgende Spiele im stetig wechselnden Angebot:

  • Control Ultimate Edition
  • Garfield Kart – Furious Racing
  • MotoGP 24
  • Garfield Lasagna Party
  • The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition
  • Nobody Saves the World Complete
  • Once Upon a Jester
  • The Last Hero of Nostalgia: Deluxe Edition
  • SteamWorld Heist: Ultimate Edition
  • SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
  • SteamWorld Dig 2
  • The Mummy Demastered
  • The Adventure Pals
  • Jackbox Party Pack 10
  • River City Girls
  • Fortnite OG
  • Fortnite Ballistic
  • LEGO Fortnite Brick Life
  • Fortnite Battle Royale
  • Fortnite Festival
  • LEGO Fortnite Odyssey
  • Rocket Racing
  • Fortnite
  • Trackmania Starter Access
  • Fallout New Vegas: Ultimate Edition
  • Fallout 3: Game of the Year Edition
  • Rainbow Six Siege
