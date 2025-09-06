007 kehrt zurück: Dieses Videospiel darfst du nicht verpassen

Auf der Gamescom 2025 durfte ich einen exklusiven Blick auf das brandneue 007 First Light werfen. Und jetzt darf ich endlich darüber reden. Mehr als ein Jahrzehnt ist vergangen, seit James Bond das letzte Mal in einem Videospiel auftauchte. GoldenEye 007 ist ein absoluter Klassiker. Höchste Zeit also, dass der legendäre Geheimagent sein Comeback feiert. Und wer könnte das besser umsetzen als IO Interactive, die Genies hinter der HITMAN-Reihe?

Auch wenn du nicht tief in der Welt von James Bond drinsteckst, hast du sofort ein bestimmtes Bild im Kopf, sobald du den Namen hörst. 007 First Light greift diese ikonische Figur auf, erzählt aber eine völlig neue Geschichte. Im Spiel übernimmst du die Rolle eines jungen Bond, der noch nicht die Legende ist, die er einmal werden soll. Hier ist er jung, impulsiv und versucht noch, sich einen Namen zu machen.

Keine Sorge, die Story oder Action leidet darunter kein bisschen. Denn während du vielleicht den Auftrag hast, in deinem Wagen zu warten, ist genau das nicht das, was Bond am Ende tut. Stattdessen verlässt du dich auf deine Instinkte, improvisierst und versuchst, dich in einer Welt zurechtzufinden, in der dir noch Erfahrung fehlt. Genau daraus entsteht spannende Dynamik.

Die Story dreht sich, soweit bisher bekannt, um einen ehemaligen Spion, der nun auf der Flucht ist. Als Gegenspieler für den jungen Bond ist das perfekt, denn er hat, was dir fehlt: Erfahrung.

Gameplay: Kreativität im Mittelpunkt

Beim Gameplay zeigt sich, dass IO Interactive genau weiß, was sie in diesem Genre tun. 007 First Light stellt Kreativität an erste Stelle und gibt dir die Freiheit, auf viele verschiedene Arten vorzugehen. So gibt es fast nie nur einen einzigen Weg, um in ein Sperrgebiet zu gelangen. Es liegt an dir, den Ansatz zu finden, der am besten zu deinem Spielstil passt.

Von Spionage-Tricks über Instinkte bis hin zu coolen Gadgets hast du jederzeit viele Möglichkeiten. Und wenn es darauf ankommt, soll sich der Kampf genau richtig anfühlen. Wenn das den Entwicklern gelingt, erwartet dich ein vielfältiges, spannendes Spiel, in dem du nicht auf einen einzigen Modus festgelegt bist, egal ob Nahkampf oder Distanz.

Auf der Gamescom konnte ich mir Live-Gameplay ansehen. Gezeigt wurde das erste Level, das geschickt Storytelling, Schleich-Passagen, eine Verfolgungsjagd im Auto und ein spektakuläres Gefecht im Flugzeug miteinander verband. Wenn das Spiel dieses Niveau bis zum Ende halten kann, steht uns ein 007-Abenteuer bevor, das in Erinnerung bleibt.

Wann erscheint 007 First Light?

007 First Light soll am 27. März 2026 erscheinen. Für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Vorbestellungen sind bereits möglich. Die digitale Version wird 70 Euro kosten. Bei diesem Preis sind die Erwartungen natürlich hoch. Doch wenn die Entwickler ihr eigenes Qualitätsniveau einhalten können, könnte dieses Spiel James Bond endgültig zurück in die Welt der Videospiele bringen.