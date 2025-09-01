War das wirklich die beste Gamescom aller Zeiten?

Ja, mindestens einmal jährlich sprechen wir in der Casa Casi, unserem schnuckeligen Tech-Podcast, über Gaming: Wenn nämlich in Köln die Gamescom ihre Pforten öffnet. Als größtes Fachevent der Welt für Gaming ist das immer ein treffender Anlass, um übers Event, über neue Games, aber auch den Stand der Branche zu reden.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Gamescom mittlerweile nicht nur das größte Gaming-Event ist, sondern man darüber am besten auch mit Leuten sprechen sollte, die Ahnung haben. Mein Gaming-Horizont ist ein echt limitierter, außerdem ist Fabi im Urlaub – also hab ich mir kurzerhand kompetenten Support in Form von Corinna Oettinger ran geholt. Sie ist leidenschaftliche Gamerin und schreibt bei uns auch zum Thema und sie hat natürlich jedes Jahr die Gamescom eh dick und fett im Kalender markiert.

Hier kannst du in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Die beste Gamescom aller Zeiten!

War’s wirklich die beste Gamescom aller Zeiten?

Wie immer möchte ich in diesem Artikel hier natürlich hauptsächlich auf die neue Podcast-Folge hinweisen und weniger spoilern, was wir alles besprochen haben. Aber ja: Zumindest für Corinna war es ihre beste Gamescom bislang überhaupt, und im Gespräch verrät sie uns natürlich ihre Highlights. Wir sprechen aber auch über unsere Gaming-Vergangenheit, schauen auf die Branche an sich und blicken selbstverständlich auch ein wenig in die Zukunft.

Wir sprachen darüber, wie denn die Gaming-Situation speziell in Deutschland ist. Außerdem beleuchteten wir, wie im Schatten von Triple-A-Spielen der Indie-Markt immer größer und spannender wird. Und ja, wir diskutierten auch, welche Rolle KI da künftig spielen wird. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, all die Themen mit Corinna abzuklappern, weil sie ein sehr angenehmer Talkgast ist. Daher hoffe ich natürlich, dass sich unser Spaß auch auf dich überträgt und dich somit die neue Folge gut unterhält.

Wenn dem so ist: Teilt unseren Podcast gerne, empfiehl uns weiter, bewerte uns da, wo immer man Podcasts bewerten kann, und hinterlasse uns auch gerne Kommentare. Viel Vergnügen mit der 165. Ausgabe der Casa Casi!

Show Notes 165: