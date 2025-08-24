Biped 2 auf der Gamescom: Dieses süße Koop Game hat es in sich

Auf der Gamescom hatte ich die Möglichkeit, das neue Biped 2 auszuprobieren. Hier erzähle ich dir, was das Spiel besonders macht und warum du es unbedingt mal ausprobieren solltest. Denn Biped 2 ist kein gewöhnliches Koop-Spiel.
Biped 2 auf der Gamescom.
Bildquelle: PlayStation Store
Wenn du in den letzten Wochen auf YouTube unterwegs warst, hast du es bestimmt schon bemerkt: Niedliche und witzige Koop-Games sind gerade absolut im Trend. Und ja, sie sehen nicht nur bei Streamern und YouTubern superlustig aus, sie machen auch selbst richtig Spaß. Auf der Gamescom konnte ich eines davon ausprobieren: Biped 2. Und das Spiel hat einen kleinen Twist, der es von typischen Koop-Games abhebt.

Biped 2: Nicht nur mit Freunden toll

Viele Koop-Spiele lassen sich nur zu zweit oder im Team spielen. Bei Biped 2 ist das anders. Du kannst es allein, mit einem Freund oder sogar zu viert spielen. Ich selbst habe es mit einem anderen Redakteur ausprobiert, den ich vorher nicht kannte, und wir hatten trotzdem eine großartige Zeit.

Das Spiel ist leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern. Genau das sorgt für unzählige lustige Momente, manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber immer auf eine charmante Art. Selbst wenn du scheiterst, macht es Spaß: Deinen grinsenden Roboter-Avatar mit strahlendem Gesichtsausdruck in die Tiefe stürzen zu sehen, ist einfach zu komisch.

Biped 2 Level Gamescom
Biped 2 ist an manchen Stellen schwierig, aber nie unmachbar.

Die Rätsel löst du oft durch Ausprobieren, was Teamwork zu einem zentralen Element macht. Und selbst wenn einer etwas länger braucht, gibt es keine harten Resets, die dich ausrasten lassen. Nach meiner Erfahrung sind Freundschaften mit diesem Spiel also ziemlich sicher.

Warum du bei Steam spielen solltest

Falls du Biped 2 kaufen willst, empfehle ich dir ganz klar die PC-Version über Steam. Nicht, weil Valve mich dafür bezahlt (wäre schön), sondern weil Steam hier ein paar richtig coole Features bietet. Zum einen gibt es den Level-Editor, mit dem du eigene Level erstellen und über den Steam Workshop hochladen kannst. So bekommt das Spiel ständig neue Inhalte von der Community.

Zum anderen planen die Entwickler einen Friends-Pass. Das heißt: Nur einer aus deiner Runde kauft das Spiel, die anderen können kostenlos mit einsteigen. Es gibt zwar ein paar Einschränkungen, aber fürs gemeinsame Spielen reicht das vollkommen und spart deiner Freundesgruppe bares Geld.

Biped 2 Screenshot Gamescom
Du kannst auch ganz eigene Level erstellen und hochladen.

Schon jetzt spielbar

Das Beste zum Schluss: Du musst gar nicht lange warten. Auf Steam gibt es bereits eine kostenlose Demo von Biped 2, die du sofort herunterladen kannst. Und der vollständige Release steht auch schon unmittelbar bevor.

