Nur diese Woche: Videospiel mit 97/100 Punkten kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir gleich zwei tolle Games kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

Hidden Folks

Bist du ein Fan handgezeichneter Spiele, bei denen Liebe zum Detail noch großgeschrieben wird? Dann ist „Hidden Folks“ das richtige Spiel für dich. In diesem Indie-Game erkundest du 32 von Hand gefertigte Orte und suchst nach über 300 Hinweisen, die sich in den Gegenden verstecken. Das Spiel steckt voller Leidenschaft, was auch daran zu erkennen ist, dass ein Großteil der lokalen Übersetzungen von der Community gefertigt wurde.

Hidden Folks ist erst diese Woche im Epic Games Store erschienen, weswegen es noch keine Bewertungen für das Spiel gibt. Ein Blick auf Steam verrät aber, dass es sich hier um einen echten Schatz handelt. Mit 97 Prozent positiven Bewertungen hat es dort die höchste Bewertungsstufe erreicht.

Schaffst du es, hier alle gesuchten Objekte zu finden?

Totally Reliable Delivery Service

Lustige Koop Games mit merkwürdiger Physik befinden sich aktuell im Hype. „Totally Reliable Delivery Service“ fällt genau in diese Kategorie. In diesem Spiel bildest du gemeinsam mit deinen Freunden eine Truppe von Lieferkurieren. Euer Ziel ist es, die Lieferungen sicher an den Empfänger zu übergeben. Auf eurem Weg befinden sich allerdings einige Hindernisse, die es auf verschiedenste Art zu überwinden gilt.

Normalerweise kostet dich das Spiel rund 15 Euro im Epic Games Store. Diese Woche kannst du es dir jedoch kostenlos herunterladen, was sich bei Bewertungen von 4,5 von 5 Sternen definitiv lohnt.

In diesem Spiel dreht sich alles um erfolgreiche Lieferungen.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Kamaeru: A Frog Refuge

In diesem niedlichen Cozy Game namens „Kamaeru: A Frog Refuge“ dreht sich alles darum, Frösche zu sammeln und ihnen eine schöne Heimat zu bieten. Dazu passt du den Sumpf an und verwandelst ihn in einen sicheren Zufluchtsort für über 500 Frösche. Bei so vielen Arten, die es zu sammeln gilt, wird dir auch so schnell nicht langweilig werden.

Normalerweise kostet dich dieses entspannte Spiel rund 18 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche kannst du es dir jedoch komplett kostenlos herunterladen und dein Frosch-Paradies starten. Bei Steam hat das Spiel bisher sehr positive Bewertungen erhalten.

Schaffst du es, alle Frösche zu sammeln?

Strange Horticulture

„Strange Horticulture“ ist ein okkultes Rätselspiel, in dem sich alles um Kräuter und Hexen dreht. Als Eigentümer eines Kräuterladens musst du die Hexen und Kultisten der Gegend mit den richtigen Zutaten versorgen. Du beeinflusst die Geschichte des Spiels mit deinen Pflanzen und deckst düstere Geheimnisse auf. Und fühl dich nicht zu sicher, denn in den Wäldern rund um deinen Laden lauern viele Gefahren.

Aktuell kostet dich das Spiel satte 15 Euro im Epic Games Store. Es hat bislang Bewertungen von 4,6 von 5 Sternen erhalten, was für seine Qualität spricht. Nächste Woche kannst du dir das Spiel kostenlos herunterladen.

In diesem Spiel dreht sich alles um Magie und magische Kräuter.