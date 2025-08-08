Amazon verschenkt für kurze Zeit grandiose Videospiel-Vollversionen

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co., die es ebenfalls im August kostenlos gibt. Dieses Mal verschenkt Prime Gaming gleich mehrere Klassiker, die den Test der Zeit bestanden haben und sich noch heute lohnen.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im August

Diesen Monat kannst du dir mal wieder zahlreiche Videospiele kostenlos über Prime Gaming herunterladen. Mit dabei ist diesmal der Klassiker „Sid Meier’s Civilization III Complete“. In diesem strategischen Aufbauspiel ist es dein Ziel, eine Zivilisation aufzubauen und zum Sieg zu führen. Dazu musst du in Kultur, Streitmacht und Diplomatie investieren. Die Edition, die Amazon aktuell im Angebot hat, beinhaltet zusätzlich zum Basisspiel alle Erweiterungen.

Ebenfalls kostenlos ist diesen Monat „THIEF Definitive Edition“. Auch dieses Spiel ist mittlerweile einige Jahre alt, was dem Spielspaß allerdings nichts nimmt. Du tauchst in die Rolle von Garrett, einem Meisterdieb, der aus dem Schatten in die Stadt tritt. Niemand ist vor deinen diebischen Fähigkeiten sicher, doch auch du musst dich stets vor Gefahren und dem Gesetz hüten.

Schaffst du es, als Dieb in dieser düsteren Stadt zu überleben?

Alle kostenlosen Spiele in der Übersicht

Jetzt verfügbar: „Sid Meier’s Civilization III Complete“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „THIEF: Definitive Edition“ (GOG Code)

Jetzt verfügbar: „The Academy: The First Riddle“ (Amazon Games App)

14. August: „FATE: The Traitor Soul“ (GOG Code)

14. August: „Filthy Animals | Heist Simulator“ (Epic Games Store)

14. August: „Tin Hearts“ (GOG Code)

14. August: „Necroking“ (GOG Code)

21. August: „Labyrinth City: Pierre the Maze Detective“ (Amazon Games App)

21. August: „Silver Box Classics“ (GOG Code)

28. August: „Heroes of Loot 2“ (GOG Code)

28. August: „Fantasy Empires“ (GOG Code)

28. August: „City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition“ (Legacy Games Code)

Amazon Luna im August

Auch diesen Monat kannst du über Amazon Luna ohne zusätzliche Kosten auf mehrere Spiele zugreifen. Im August sind folgende Spiele im stetig wechselnden Angebot:

Saints Tow: The Third

Smurfs Kart

The Smurfs – Mission Vileat

Garfield Lasagna Party

SkateBIRD

Monster Truck Championship – Rebel Hunter Edition

Overcooked! 2

El Hijo

Giana Sisters: Twisted Dreams

Monster Harvest

Oddsparks: An Automation Adventure

Dungeons of Hinterberg

Windjammers 2

THE KING OF FIGHTERS ’97 GLOBAL MATCH

Fortnite OG

Fortnite Ballistic

LEGO Fortnite Brick Life

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

LEGO Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Fortnite

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Rainbow Six Siege

