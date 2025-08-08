Nur diese Woche: 18+ Action Game komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir gleich zwei tolle Games kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

112 Operator

Hast du dich jemals gefragt, wer eigentlich ans Telefon geht, wenn du den Notruf wählst? In „112 Operator“ tauchst du in die Welt eines Notruf-Koordinators ein. Sorge dafür, dass die Menschen in deiner Stadt sich stets auf den Notruf verlassen können und schnell Hilfe bekommen. In diesem Teil des Spiels übernimmst du die Kontrolle über ein größeres Stadtgebiet als je zuvor.

112 Operator ist erst seit dieser Woche im Epic Games Store verfügbar. Normalerweise kostet es dich 22,39 Euro, ist aber diese Woche zur Feier des Verkaufsstarts im Store kostenlos verfügbar. Schon jetzt hat das Spiel grandiose Bewertungen von 4,6 von 5 Sternen erhalten.

In diesem Spiel rettest du Leben, indem du Krankenwagen und Feuerwehr koordinierst.

Road Redemption

Dieses brutale Ab-18-Spiel erweckt den Eindruck eines Mario Kart für Erwachsene. In „Road Redemption“ bist du der Anführer einer Motorrad-Gang, die sich auf eine epische Reise durch das Land begibt. Verdiene Geld, indem du Rennen gewinnst, Attentate ausübst und Banken ausraubst. Sorge dafür, dass jeder, der sich dir in den Weg stellt, seine Lektion lernt.

Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 20 Euro im Epic Games Store. Bewertungen gibt es in diesem Store noch nicht, doch bei Steam erfreut es sich positiver Rezensionen.

Dieses Spiel ist brutal und blutig und steckt voller Action.

Nächste Woche im Epic Games Store

Hidden Folks

Bist du ein Fan handgezeichneter Spiele, bei denen Liebe zum Detail noch großgeschrieben wird? Dann ist „Hidden Folks“ das richtige Spiel für dich. In diesem Indie-Game erkundest du 32 von Hand gefertigte Orte und suchst nach über 300 Hinweisen, die sich in den Gegenden verstecken. Das Spiel steckt voller Leidenschaft, was auch daran zu erkennen ist, dass ein Großteil der lokalen Übersetzungen von der Community gefertigt wurde.

Hidden Folks ist noch nicht im Epic Games Store erschienen, weswegen es weder einen Preis noch Bewertungen für das Spiel gibt. Ein Blick auf Steam verrät aber, dass es sich hier um einen echten Schatz handelt. Mit 97 Prozent positiven Bewertungen hat es die höchste Bewertungsstufe erreicht.

Schaffst du es, hier alle gesuchten Objekte zu finden?

Totally Reliable Delivery Service

Lustige Koop Games mit merkwürdiger Physik befinden sich aktuell im Hype. „Totally Reliable Delivery Service“ fällt genau in diese Kategorie. In diesem Spiel bildest du gemeinsam mit deinen Freunden eine Truppe von Lieferkurieren. Euer Ziel ist es, die Lieferungen sicher an den Empfänger zu übergeben. Auf eurem Weg befinden sich allerdings einige Hindernisse, die es auf verschiedenste Art zu überwinden gilt.

Aktuell kostet dich das Spiel noch rund 15 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche kannst du es dir jedoch kostenlos herunterladen, was sich bei Bewertungen von 4,5 von 5 Sternen definitiv lohnt.

In diesem Spiel dreht sich alles um erfolgreiche Lieferungen.