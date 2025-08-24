Fata Deum auf der Gamescom: In diesem Spiel bist du Gott

Ich hatte auf der Gamescom 2025 die Möglichkeit, ein neues Spiel namens Fata Deum anzuschauen. Hier verrate ich dir, warum du dir diese Götter-Simulation nicht entgehen lassen solltest und was genau dahinter steckt.
Fata Deum auf der Gamescom 2025.
Fata Deum auf der Gamescom 2025.Bildquelle: Steam
Viele Videospiele lassen dich fühlen, als wärst du ein kleiner Gott auf Erden, sei es durch überstarke Charaktere oder fragwürdige Konsolenbefehle. Fata Deum geht noch einen Schritt weiter und setzt dich direkt in die Rolle einer Gottheit, die über die Menschheit herrscht. Auf der Gamescom 2025 konnte ich mir das Spiel genauer ansehen. Gezeigt wurden mir die Kernmechaniken und ein Eindruck davon, was Fata Deum so besonders macht.

Fata Deum: Eine Welt in deinen Händen

Zu Beginn wählst du eine Gottheit, doch du startest als unbeschriebenes Blatt. Ob du dich zu einem gütigen Gott entwickelst, der seine Anhänger mit Reichtum segnet, oder zu einem düsteren Herrscher, der Chaos und Zerstörung bringt, liegt ganz bei dir.

Mit der Zeit gewinnst du mehr Anhänger, und die Welt verändert sich sichtbar durch deine Entscheidungen. Böse Götter hinterlassen verbrannte, kahle Landschaften, während freundliche Gottheiten Natur und Wohlstand fördern. Gleichzeitig stehst du im ständigen Wettstreit mit anderen Göttern, die auf deine Handlungen reagieren.

Deine Entscheidungen haben Gewicht

In Fata Deum wirst du immer wieder vor harte Entscheidungen gestellt und sie alle haben Konsequenzen. Setzt du etwa früh stark auf militärische Macht, kannst du dir damit den Weg zu friedlicheren Optionen später verbauen. Genau das macht die Wahlmöglichkeiten schon im frühen Spiel so bedeutungsvoll.

Um dich nicht im Dunkeln tappen zu lassen, zeigt dir das Spiel regelmäßig einen Blick auf kommende Kräfte, die du später freischaltest. So kannst du deine Strategie im Voraus planen, ein entscheidender Vorteil, wenn dir die Konkurrenz der anderen Götter dicht im Nacken sitzt.

Fata Deum Screenshot Gamescom 2025
Von den Dörfern bis in die Städte musst du deine Macht beweisen.

Die Entwickler haben außerdem bewusst schon früh spektakuläre Fähigkeiten eingebaut. Auch wenn du sie nicht dauerhaft hast, kannst du sie in besonderen Momenten einsetzen. Das sorgt nicht nur für ein machtvolles Gefühl, sondern hilft dir auch, deinen zukünftigen Weg zu bestimmen.

Fata Deum erscheint am 15. September im Early Access auf Steam. Ab dann kannst du selbst loslegen oder das Spiel schon jetzt auf deine Wunschliste setzen, damit du keine Neuigkeiten verpasst.

Biped 2 auf der Gamescom.
