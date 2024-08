Gamescom 2024: Diese 5 Spiele sind meine Geheimtipps

Große Computerspiele haben Budgets vergleichbar mit Kinofilmen und hunderte Mitarbeiter. Auf der Gamescom sind Spiele wie FC25 (ehemals FIFA) oder Genshin Impact mit riesigen Ständen vertreten. Doch findet man auf der Messe auch das komplette Gegenteil. Sogenannte Indie-Entwickler, die allein oder mit einem kleinen Team ein komplettes Videospiel auf die Beine stellen. Ich habe mir die kleineren Stände der Gamescom angeschaut und mit Gaming-Fans auf der Messe gesprochen und zeige dir hier meine 5 Geheimtipps.

Platz 5: Deadly Days Roadtrip

Release 2025 – Playtest verfügbar

Bei Deadly Days Roadtrip startest du einen Roadtrip durch eine Zombie-Apokalypse. Crafte deine eigenen Waffen, um die immer größer werdenden Herden an Zombies zu besiegen, während du auf der Suche nach neuem Treibstoff für deinen Van bist.

Das Action Rogue-Like überzeugt durch ein simples Spielprinzip und eine ansprechende Pixel-Grafik.

Platz 4: Map Map

Release noch nicht bekannt – Steam Wunschliste

Map Map war ein Highlight der Messe-Besucher. So gab es häufig eine längere Schlange vor dem kleinen Stand, um das Spiel erstmals auszuprobieren. Bei Map Map dreht sich alles um Landkarten. Du erkundest wundersame Landschaften, um einen legendären Schatz zu finden.

Du beginnst deine Reise mit einer Karte, welche lediglich die Umrisse der Insel zeigt. Während des Spiels kannst du die Karte mit einzigartigen Orten befüllen, die dir auf deiner Reise begegnet sind. Schaffst du es, den verborgenen Schatz zu entdecken?

Platz 3: Symphonia

Release 2025 – kostenlose Demo verfügbar

Bei Symphonia handelt es sich um ein 2D Jump-and-Run-Spiel mit einzigartiger Musik. Diese ist die Quelle des Lebens und der Energie. Seit das Orchester verschwunden ist, legt sich ein Mantel der Stelle über die Welt. Kannst du es schaffen, das Orchester wieder zu versammeln?

In dem Spiel nutzt du die Kraft deiner Violine und taktische Sprünge, um die Level zu meistern und das Orchester wieder zu vereinen.

Platz 2: Tiny Bookshop

Release 2025 – kostenlose Demo verfügbar

In Tiny Bookshop bist du, wie der Name bereits vermuten lässt, Besitzer eines kleinen, fahrenden Buchladens am Stand der Küstenstadt Bookstonbury-by-the-Sea. In dem Spiel verdienst du dein Geld durch Verkaufen von gebrauchten Büchern. Hierfür haben die beiden Entwickler aus Köln über 350 echte Buchtitel aus verschiedensten Genres in das Spiel integriert.

Während des Spielens kannst du die liebevolle Kleinstadt erkunden, dich mit den Bewohnern anfreunden und wirst zu Veranstaltungen wie Festivals eingeladen, auf denen du deine Bücher verkaufen kannst. Auch erwarten dich Rätsel wie der Diebstahl eines Gemäldes, bei deren Aufklärung du behilflich sein kannst.

Platz 1: Go-Go Town!

Bereits verfügbar – 20,69 Euro bei Steam

In Go-Go Town schlüpfst du in die Rolle des Bürgermeisters einer Kleinstadt. Doch statt wie im Spiel-Klassiker SimCity die Stadt aus der Vogelperspektive zu planen, bewegst du dich wie die anderen Bewohner durch die Stadt. So kannst du selbst mithelfen, neue Straßen und Gebäude zu bauen und musst Werkzeuge verwenden und Leute einstellen. Jede Entscheidung kann die Zukunft deiner Stadt beeinflussen.

Überzeugt hat mich die liebevolle Grafik und das entspannte Spielprinzip mit Spielspaß für viele Stunden. Es ist sogar möglich, per Splitscreen auf einem Computer zu zweit zu spielen und die Stadt gemeinsam aufzubauen.