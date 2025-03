4,6 von 5: Geniales RPG nur diese Woche kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir jede Woche eine Videospiel-Vollversion. Nachdem du dir das Spiel einmal kostenlos gesichert hast, musst du auch in Zukunft nicht dafür zahlen. Dazu reicht es, das Spiel deinem Account hinzuzufügen. Ein Konto zu erstellen, ist ebenfalls kostenlos. Heute kannst du dir gleich zwei grandiose Spiele herunterladen, in denen sich alles um niedliche Katzen dreht. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

Cat Quest

„Cat Quest“ ist ein Open World RPG, in dem sich alles um eine Welt voller Katzen dreht. Denn wie der Name es bereits vermuten lässt, tauchst du hier in die Rolle eine abenteuerlichen Katze ein. Dein Ziel in diesem Spiel ist es, deine Schwester zu retten, die vom bösartigen Drakoth entführt wurde. Dazu musst du das Königreich von Felingard erkunden und dir deinen Weg durch schaurige Dungeons kämpfen.

Die Spieler im Epic Games Store haben Cat Quest mit grandiosen 4,6 von 5 Sternen bewertet. Gerade die vielseitige Charaktererstellung hat für viel Lob gesorgt. Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 12 Euro, ist jedoch nur diese Woche kostenlos verfügbar.

Cat Quest im Epic Games Store.

Neko Ghost, Jump!

Bei „Neko Ghost, Jump!“ handelt es sich um ein völlig verrücktes Rätsel-Plattformer Game, in dem sich ebenfalls alles um Katzen dreht. Das Spiel wechselt stets zwischen 2D- und 3D-Kameraperspektiven, was die verschiedenen Level abwechslungsreich und anspruchsvoll macht.

Normalerweise kostet dich dieses Spiel rund 12 Euro im Epic Games Store. Nur diese Woche kannst du es dir jedoch kostenlos herunterladen. Im Epic Games Store hat das Spiel noch keine Bewertungen erhalten, konnte jedoch bei Steam bereits überzeugen. Hier fallen 92 Prozent der Bewertungen für das Spiel positiv aus, was ein sehr gutes Ergebnis ist.

Ghost Neko Jump! im Epic Games Store.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Nächste Woche gibt es einmal mehr ein mysteriöses kostenloses Spiel für dich, doch wir wissen noch nicht, um welches Game es sich handelt. Meistens ist das ein Zeichen dafür, dass du dich auf ein besonders hochwertiges Spiel freuen kannst. Dieses Mal scheint die Aktion den Frühlingsanfang zu feiern. Wer also mit Allergien zu kämpfen hat, der kann seine Zeit mit tollen Videospielen verbringen, statt vor die Tür zu gehen.

Wir informieren dich, sobald neue Informationen zum mysteriösen Spiel bekannt werden. Vermutlich musst du dich jedoch bis nächste Woche gedulden.