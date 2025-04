Vorbild Switch 2? Sony setzt künftig auf höhere Preise

Eigentlich ist es im Augenblick die US-amerikanische Regierung, die die Preise für in die USA importierte Waren mit immer neuen Zöllen in die Höhe treibt. Die steigenden Gebühren für die Einfuhren werden auf den Endkundenpreis aufgeschlagen.

Sony nutzt allerdings die Gunst der Stunde. Der Konzern erhöht die Preise der PlayStation 5 auch für Kunden in der Europäischen Union, Großbritannien, Australien und Neuseeland deutlich. Wie der Hersteller in einem Blog-Post ankündigt, soll die Digital Edition der PS5 in der EU künftig für 499,99 Euro angeboten werden. Ursprünglich wurde die Version der Sony-Konsole 2020 für 399,99 Euro auf den Markt gebracht, 2022 folgte bereits eine erste Erhöhung um 50 Euro.

Fadenscheinige Begründung für Preiserhöhung der PS5

Begründet wird der Preisanstieg mit der Zunahme der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Vor allem eine steigende Inflation sowie höhere Wechselkurse machen demnach die Preisanpassung nötig. Allerdings erscheint die Erklärung fadenscheinig. Denn gleichzeitig werden die Preise für das optionale Disc-Laufwerk erheblich gesenkt. Es soll künftig nicht mehr 119,99 Euro, sondern nur noch 79,99 Euro kosten.

Sony scheint vor allem die deutlich höheren Preise, die Nintendo für die Switch 2 verlangt, für die eigene Anpassung zu nutzen. Derzeit ist die PS5 die günstigste unter den leistungsfähigen Konsolen. Die kommende Nintendo Switch 2 soll mindestens 469 Euro kosten. Die Xbox Serie X liegt im Einzelhandel ebenfalls um 500 Euro. Lediglich die einfachere Xbox Series S kostet unter 300 Euro.

Höhere Preise für die PlayStaition 5, aber keine Verbesserungen

Technisch bleibt die nunmehr fünf Jahre alte Spielkonsole unverändert. Üblicherweise werden solche Preissprünge zumindest mit kleineren Änderungen versüßt. Zumeist setzen die Hersteller auf etwas mehr Arbeitsspeicher oder erhöhen den Prozessortakt um ein paar Megahertz.

Bis zuletzt schien Sony die Verkäufe der PS5 selbst in seinem Shop mit Hilfe von Spiele-Bundles ankurbeln zu müssen. Aktuell wird die Konsole zusammen mit dem Spiel Astro Bot für 399,99 Euro angeboten. Es bleibt abzuwarten, ob Interessenten tatsächlich gewillt sind die höheren Preise zu akzeptieren.