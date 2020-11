PlayStation 5 ist da: Alles, was du zur PS5 jetzt wissen musst

Das Design der PS5

Mitte Juni lüftete Sony das Geheimnis und zeigte die PlayStation 5. Mehr noch: Die Japaner stellten sogar zwei Varianten der Konsole vor. Darüber hinaus stellt sich die Frage: Wird Sony die PS5 nur in der Farbe Weiß auf den Markt bringen? Matt MacLaurin, Hauptverantwortlicher für das Design der Benutzeroberfläche bei der neuen Konsole, hat sich vor Kurzem dazu geäußert. Ihm zufolge wird die PS5 in einer Art und Weise anpassbar sein, wie keine andere PlayStation-Konsole je zuvor. Doch bislang hält sich Sony mit weiteren Details dazu zurück.

→ PS5 Design: Dieses verblüffende Detail bringt Fans zum Staunen

Was kann die PlayStation 5?

Bereits Mitte März 2020 hat Sony seinen Lead System Architect und Spieleentwickler Mark Cerny vorgeschickt, der erste technische Details zur PlayStation 5 verriet. Zum einen sprach Cerny von der pfeilschnellen SSD, die 2 GB Daten in nur 0,27 Sekunden laden soll. Zum Vergleich: Die PS4 benötigt für 1 GB rund 20 Sekunden.

→ Sony überrascht: Spiele für PlayStation 5 lassen sich auf der PS4 spielen

Hinzu kommt: Der Speicher der PS5 kann mit einer weiteren SSD aufgestockt werden. Außerdem ist die PlayStation 5 abwärtskompatibel sein, 3D-Audio und Raytracing unterstützen. Die folgende Tabelle zeigt dir die technischen Eckdaten der PS5:

PlayStation 5 PlayStation 4 CPU 8x Zen 2 Kerne bei 3,5 GHz (variable Frequenz) 8x Jaguar Kerne bei 1,6 GHz GPU 10,28 TFLOPs, 36 CUs bei 2,23 GHz (variable Frequenz) 1.84 TFLOPs, 18 CUs bei 800 MHz GPU Architektur Custom RDNA 2 Custom GCN Arbeitsspeicher/Interface 16 GB GDDR6/256-bit 8 GB GDDR5/256-bit Datenübertragung 448 GB/s 176 GB/s Interner Speicher 825 GB SSD 500 GB HDD IO Throughput 5,5 GB/s (Raw), 8-9 GB/s (Komprimiert) Etwa 50 - 100 MB/s Speicher erweiterbar NVMe SSD Slot Austauschbarer interne HDD Externer Speicher USB HDD Support USB HDD Support Optisches Laufwerk 4K UHD Blu-ray Drive Blu-ray Drive

Preis und Marktstart

Die PlayStation 5 ist seit dem 19. November 2020 im Handel erhältlich. Jedoch ist sie vielerorts ausverkauft. Im stationären Handel ist die Konsole nahezu gar nicht verfügbar. Insbesondere in den ersten Tagen und Wochen nach Marktstart dürften die Kontingente rasch aufgebraucht sein. Wer noch keine PS5 vorbestellt hat, muss also hoffen, dass Händler wie Amazon, MediaMarkt oder Otto bald wieder Geräte in ihren Onlineshops anbieten. Bis Weihnachten aber sollte jeder, der sich eine PS5 wünscht, auch eine bekommen haben.

Hinsichtlich des Preises haben Analysten und Experte lange spekuliert. Doch das, was sich immer mehr andeutete, bestätigte Sony letztendlich. So kostet die PlayStation 5 mit Blu-ray-Laufwerk 499 Euro. Wem die Digital Edition genügt, kann 100 Euro sparen und zahlt 399 Euro.

Lieferumfang und Zubehör

Ob Digital Edition oder PS5 mit Laufwerk: Wer eine Konsole kauft, bekommt einen DualSense-Controller dazu. Zudem befinden sich ein USB-Ladekabel für den Controller, ein HDMI-Kabel, Netzkabel, ein Sockel für die Konsole sowie eine Kurzanleitung im Lieferumfang. Darüber hinaus hat Sony auf der PS5 das kostenlose Spiel „Astro’s Playroom“ vorinstalliert.

Diese Spiele erscheinen in Kürze für die PlayStation 5

Sony hat gemeinsam mit den Spieleentwicklern bereits verraten, auf welche Spiele sich Gamer zum Marktstart der PS5 freuen dürfen. Dazu zählen Neuauflagen von Klassikern wie Final Fantasy XVI, Oddworld Soulstorm, Call of Duty: Black Ops – Cold War, Devil May Cry 5, NBA 2K21 oder Far Cry 6. Zudem tauchst du in „Hogwarts Legacy“ in die Rolle von Harry Potter ein und beschützt in „Spider-Man: Miles Morales“ die Menschheit vor dem Bösen. 2021 erscheinen zudem „Resident Evil Village“ und exklusiv für die PlayStation 5 im zweiten Quartal „Deathloop“. Zum Start der PS5 soll Sony zufolge auch Fortnite verfügbar sein.

Jetzt weiterlesen PlayStation 5: Ist das Sonys letzte Konsole?

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.