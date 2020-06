PlayStation 5 nur in Weiß? Das sagt Sony Blasius Kawalkowski 2 Minuten

Als Sony die PlayStation 5 vorgestellt hat, wurde klar, was viele Gamer bereits geahnt haben. Zum Marktstart Ende 2020 komm die PS5 in der Farbe Weiß in den Handel. Doch wird Sony die Konsole auch in anderen Farben anbieten? In Schwarz zum Beispiel?