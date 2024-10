Halloween Gaming-Abend: Das sind die 5 besten Horror-Games

Die Blätter fallen von den Bäumen und allmählich verblassen die Farben des Sommers in Rot und Braun, dann wird es immer grauer. Die Nächte werden länger und man bleibt lieber drinnen, die Abende am See sind vorbei. Wir befinden uns aktuell in der Halloween-Saison und für viele bedeutet das nur eins: Jetzt wird es gruselig. Hier präsentieren wir dir die fünf besten Horrorspiele für deinen Halloween Gaming-Abend.

Alle Spiele in dieser Liste eignen sich perfekt für einen Halloween Gaming-Abend daheim. Denn auch wer nicht auf eine Party geht, kann das gruselige Halloween-Feeling spüren. Videospiele bieten dabei eine interaktivere Form des Horrors als beispielsweise Filme.

Top 5: „Alien: Isolation“

Bei „Alien: Isolation“ handelt es sich um einen wahren Klassiker. Das gesamte Alien Franchise ist über die Jahre zu wahrem Kult geworden und „Alien: Isolation“ enttäuscht nicht. In diesem Singleplayer Survival Horror spielst du als Amanda Ripley und erkundest die Raumstation Sevastopol. Auf den ersten Blick ist die Station stark beschädigt und jegliche Kommunikation ist offline. Schnell findest du heraus, dass die Station von einem einzigen, tödlichen Alien heimgesucht wird.

Dein Ziel ist es, die Geschehnisse, die zur Zerstörung von Sevastopol geführt haben, nachzuverfolgen und aufzudecken. Du bist auf deiner Mission vom Rest deiner Crew abgeschnitten und ganz auf dich alleine gestellt. Die Zerstörung und vor allem das allgegenwärtig scheinende Alien machen es dir nicht leicht.

Alien: Isolation ist ein wahrer Klassiker des Sci-Fi Horror Genres.

Top 4: „Dead Space“

Bei „Dead Space“ handelt es sich nicht nur um einen wahren Klassiker, sondern auch um ein wirklich gruseliges Spiel. Ein riesiges Bergbau-Schiff ist urplötzlich im Weltraum verschollen, nachdem es ein mysteriöses Artefakt auf einem fernen Planeten gefunden hat. Als der Mechaniker Isaac Clarke ist es deine Aufgabe, dem geheimnisvollen Schicksal des Schiffs auf den Grund zu gehen. Was ist mit der Besatzung passiert? Kaum betrittst du das Schiff, offenbart sich dir ein grausames Blutbad und Aliens, die das Schiff befallen haben. An Bord des Schiffs bist du vom Rest der Welt abgeschnitten und inmitten der Gefahr gefangen. Schaffst du es, dich selbst und das Schiff zu retten?

„Dead Space“ hat im Jahr 2023 ein Remake bekommen, das uns begeistert hat. Die gruselige Welt des Spiels erscheint hier einmal mehr in einem neuen Licht. Jedoch lohnt sich auch die originale Version des Klassikers, denn beide Versionen sind perfekt geeignet für einen düsteren, gruseligen Gaming-Abend.

Der Horror lässt in Dead Space nicht lange auf sich warten.

Top 3: „Resident Evil 2“

„Resident Evil 2“ spielt nur 2 Monate nach dem ersten Teil des Spiels. Mittlerweile hat es Resident Evil in den Mainstream geschafft, unter anderem durch die Serie auf Netflix. Für Gamer ist der Videospiel Klassiker also ein Muss, denn das Spiel hat den Zombiehorror maßgeblich geprägt.

Wir befinden uns in Raccoon City im September 1998. Ein Großteil der Bevölkerung wurde vom sogenannten T-Virus in Zombies verwandelt. Die Story ist aufgeteilt in Leons Szenario und Claires Szenario. Leon ist ein Polizist und trifft auf die Studentin Claire, welche nach ihrem Bruder Chris sucht. Nach einem Autounfall werden die beiden getrennt und die Story teilt sich in die beiden Szenarien auf. Wie die spannende Story für die beiden ausgeht, erfährst du am besten selbst, wenn du dieses klassische Horrorspiel spielst.

Top 2: „Outlast“

Vor einigen Jahren eroberte „Outlast“ YouTube. Zahlreiche Let’s Player stürzten sich auf das neue Horrorspiel. Doch auch einige Jahre später gehört „Outlast“ definitiv noch zu den besten Horrorspielen überhaupt.

Die Psychiatrie wirkt auf den ersten Blick verlassen, doch ist sie das wirklich?

In „Outlast“ erkundest du ein verlassenes psychiatrisches Krankenhaus. Ausgestattet mit einer Kamera bahnst du dir deinen Weg durch die Psychiatrie. Dabei musst du nicht nur vollkommen verrückten Patienten, sondern auch brutalen Mitarbeitern aus dem Weg gehen. Der einzige Weg in der Dunkelheit zu sehen, ist der Blick durch deine Kamera. Doch sei gewarnt: Die Batterien halten nicht lange…

Top 1: „Silent Hill 2“

Vor wenigen Wochen kam das Remake zu „Silent Hill 2“ auf den Markt. Bei Steam erfreut sich diese neue Version des Spiels zurecht grandioser Bewertungen. Hier ist nämlich alles gelungen. Von den Charakteren bis hin zur Atmosphäre, Silent Hill 2 ist ein Muss für jeden Horrorfan.

Bei Silent Hill handelt es sich um ein Psychological Horror-Game. Das bedeutet, dass du dich auf eine düstere Story mit viel Tiefe freuen kannst und dich nicht etwa mit billigen Jumpscares abfinden musst. Das Remake hat es geschafft, neue Spieler und Fans des Originals gleichermaßen zu packen.