LG UltraGear Monitor im Test: Der perfekte Monitor für High-End Gamer?

Der LG 48GQ900 ist ein Monitor der UltraGear Reihe von LG. Er verfügt über jede Menge interessante Features, die in Videospielen von Vorteil sind. Wir haben den Monitor für dich getestet und zeigen dir hier, was er wirklich drauf hat. Ist dieser Monitor tatsächlich Gaming-tauglich?

Technische Spezifikationen 48GQ900

Bildschirmdiagonale 48 Zoll / 121 cm Bildformat 16:9 Auflösung 3.840 x 2.160 (4k UHD) Bildwiederholrate 120 Hz Reaktionszeit 0,1 ms Anschlüsse 3x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.0 (1 upstream, 2 downstram), Kopfhöreranschluss und SPDIF out Funktionen Flicker Safe, Lesemodus, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Fadenkreuz, OverClocking, Auto Input Switch, Sphere Lighting Software OnScreen Control, LG UltraGear Control Center

Die Anschlüsse sind gut positioniert und leicht zu erreichen.

Besonderheiten und Features

Der LG UltraGear ist ein Monitor mit solider Grundausstattung, der jedoch recht wenige besondere Features besitzt. Die meisten verbauten Extras gehören mittlerweile zur Grundaustattung bei Gaming Monitoren, besonders in dieser Preisklasse. Der Monitor verfügt beispielsweise über Nvidia G-Sync und AMD Freesync. Beide Programme gehören jedoch mittlerweile zum Standard. Auch ein integriertes Fadenkreuz, das in die Mitte des Bildschirms projiziert werden kann, ist eine nette Spielerei, aber nicht sonderlich neuartig. Interessanter ist hingegen eine FPS Anzeige, die sich automatisch beim Zocken in der Ecke des Bildschirms befindet. Jedoch funktioniert sie auch nicht bei jedem Spiel bzw. bei jeder Konsole. Verbindet man beispielsweise die Nintendo Switch mit dem Monitor, so bleibt die Anzeige aus.

Das Menü lässt sich ganz einfach mit der Fernbedienung navigieren.

Der Monitor verfügt außerdem über eine Fernbedienung. Diese ist jedoch etwas zu groß geraten und die Steuerung über das Drehrad erfordert einiges an Gewöhnung. Insgesamt erfüllt die Fernbedienung ihren Zweck, auch wenn dieser recht begrenzt ist. Hauptsächlich dient sie der Navigation durch das Einstellungsmenü des Monitors, besitzt jedoch auch ein paar andere Features, die ihre Existenz berechtigen. Die Einstellungen des Monitors sind recht ausführlich, er verfügt zudem über ein OLED Care Menü, in dem die besten Einstellungen für das Display getroffen werden können. Ansonsten gibt es verschiedene Grundeinstellungen, zwischen denen stets gewechselt werden kann. Darunter verschiedene Modi für verschiedene Spielarten.

Ist der Monitor fürs Gaming geeignet?

Der LG UltraGear 48GQ900 ist fürs Gaming konzipiert und hier liegt auch die Stärke des Monitors. Im Spiel läuft der Bildschirm flüssig, das Bild ist gestochen scharf und es kommt nicht zu Problemen wie Screen Tearing oder ähnlichem. Farben werden sehr angenehm dargestellt und Nachbesserungen lassen sich ganz einfach über das Menü vornehmen. Bei Nacht sorgt der Monitor mit der Beleuchtung an der Hinterseite für eine sehr angenehme Atmosphäre. Die Größe des Monitors eignet sich besonders gut für Konsolen-Spieler, oder Gamer, die gerne etwas weiter vom Bildschirm entfernt sitzen. Besonders positiv fällt außerdem auf, wie dünn der Monitor ist. Das Design ist generell sehr ansprechend und elegant, trotz der Größe von 48 Zoll (1,22 Meter).

Der Monitor lässt sich ganz einfach mit mehreren Konsolen gleichzeitig verbinden.

In unserem Test haben wir den Monitor mit einem Gaming-PC verbunden und auch hier kann er eindeutig überzeugen. Die Verbindung funktioniert einwandfrei und auch wer mehrere Konsolen verbinden möchte, kann dies ganz einfach tun. Mit ganzen 4 Anschlüssen auf der Rückseite, ist der LG UltraGear ein wahres Multitalent. Das Wechseln zwischen den verschiedenen Konsolen funktioniert dabei schnell und einfach über die mitgelieferte Fernbedienung. Ist der Monitor über längere Zeit inaktiv, versetzt er sich schnell in den Ruhemodus. Dies dient dem Schutz des OLED-Displays, kann jedoch bei manchen Anwendungen schnell zum Problem werden. Wer zum Beispiel auf dem Monitor nicht nur zocken, sondern auch etwas lesen möchte, der sollte darauf gefasst sein, dass der Monitor seine Helligkeit schon nach kurzer Zeit stark senkt.

Fazit zum LG UltraGear 48GQ900

Insgesamt ist der LG UltraGear 48GQ900 ein gelungener Gaming Monitor, der jedoch Schwächen in anderen Bereichen aufweist. Wer den Monitor jedoch rein für das Gaming nutzen möchte, der findet hier genau das, was er sucht. Er überzeugt mit schickem Design, soliden Funktionen und sehr guter Grundausstattung. Wir empfehlen ihn vor allem für Next-Gen Konsolen und PC-Gamer, die ihre Hardware voll nutzen wollen. Mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD und einer Bildwiederholrate von satten 120 FPS ist der Monitor definitiv für High-End Gamer geeignet.

Die Verbindung zum PC klappt einwandfrei und ohne Probleme.

Wer jedoch nur hin und wieder zockt und den Monitor ansonsten gerne für Büroarbeit nutzen möchte, der ist hier eher nicht an der richtigen Adresse. Für diese Nutzung eignet sich nämlich ein Monitor ohne OLED-Display deutlich besser. Aktuell gibt es den Monitor auf der offiziellen Seite von LG zu einem Normalpreis von 1.499,00 Euro.