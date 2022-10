Genshin Impact: Neun Updates im Jahr 2023?

Genshin Impact ist nicht nur eines der erfolgreichsten und profitabelsten Spiele überhaupt. Es ist auch eines der Games, bei dem die Spieler sich am meisten auf neue Updates freuen. Die Welt und Story von Genshin Impact erweitert sich mit jedem Update, weswegen sie für Spieler besonders spannend sind.

Auf Reddit postete der User izzykuroneko eine Roadmap für das Jahr 2023, die sich an den Updates der vergangenen Jahre orientiert. Genshin Impact kam bereits 2020 auf den Markt und mittlerweile lassen sich gewisse Muster erkennen. Dazu gehören die Livestreams, die stets zwei Wochen vor geplanten Updates stattfinden. Auch sie sind im Kalender der vorhergesagten Updates eingetragen.

Natürlich handelt es sich beim Kalender um ein reines Fanprojekt, das von HoYoverse, dem Studio hinter Genshin Impact, noch nicht offiziell bestätigt wurde. Zumindest grob könnten die Update-Daten jedoch stimmen, denn sie basieren auf realen Daten der Vergangenheit. Der Urheber des Kalenders bestätigte jedoch bereits, ihn stets zu aktualisieren, sollten neue Informationen bekannt gegeben werden.

Laut dem Kalender gibt es im nächsten Jahr ganze neun neue Spielversionen, die über das Jahr verteilt rauskommen. Lediglich im Februar, Juni und Oktober, soll es laut der Vorhersage keine neuen Updates geben. Doch auch in diesen Monaten finden Livestreams zu kommenden Spielversionen statt. Für Spieler von Genshin Impact gibt es also im Jahr 2023 kaum einen langweiligen Monat. Dies zeigt sich auch am Erfolg vergangener Updates, die Spieler begeisterten.

Genshin Impact schafft es, Spieler stets mit gelungenem, neuem Content zu versorgen. Gerade deshalb bleiben viele Spieler dem Game auch über Jahre hinweg treu. Erst vor Kurzem begeisterte Version 3.1 des Spiels und die Pläne, die HoYoverse für das Spiel hat, lassen die Herzen von Spielern höher schlagen. Dass Genshin Impact nämlich, innerhalb der nächsten Jahre, der Content ausgeht, ist aktuell nicht absehbar. Stattdessen scheint das Spiel mit jedem neuen Update besser zu werden.

Immer mehr Charaktere und Orte erweitern die Welt von Genshin Impact, in der viele Spieler stundenlang verschwinden können. Zurecht, denn das Spiel überzeugt mit liebevollem Design und spannenden Storys, die die Charaktere förmlich zum Leben erwecken. Dazu kommt noch, dass das Spiel vollkommen kostenlos und für jeden zugänglich ist.