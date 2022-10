Cyberpunk 2077: Fortsetzung offiziell angekündigt

Cyberpunk 2077 gilt als eines der ersten, wahren Next-Gen Spiele. Leider verlief der Launch des Spiels nicht ohne Rückschläge, doch mittlerweile hat sich Cyberpunk von seinen Startproblemen erholt. Schon seit Beginn des Spiels fragen sich Fans jedoch, wie es mit der futuristischen Welt, die CD Projekt RED in Cyberpunk geschaffen hat, weiter geht. Nun gibt es darauf eine Antwort.

Project Orion

CD Projekt RED hat über Twitter offiziell „Project Orion“ bestätigt. Project Orion ist dabei ein Codename für den zweiten Teil der Serie. Vermutlich trägt das fertige Spiel am Ende einen anderen Namen. Laut dem Post des Studios soll es sich dabei um eine Fortsetzung im vollen Umfang handeln, die die Welt von Cyberpunk 2077 weiter ausbaut. Doch nicht nur das: Der zweite Teil des Spiels soll beweisen, wie viel Potential die Welt von Cyberpunk besitzt. Der zweite Teil soll außerdem vollständig vom Kernteam bei CD Projekt RED entwickelt werden, wie auch der erste Teil. Es handelt sich bei dieser Ankündigung zwar um einen Lichtblick für Fans, die sich bereits auf einen zweiten Teil des Spiels freuen, jedoch solltest du deine Vorfreude noch etwas zügeln. Es könnte nämlich noch Jahre dauern, bis das Spiel fertig ist. Wahrscheinlich befindet es sich gerade erst in den ersten Zügen der Entwicklung.

Trotzdem kannst du dich schon bald auf neuen Content aus der Welt von Cyberpunk freuen. Nachdem erst kürzlich die neue Serie bei Netflix gestartet ist, geht es schon bald wieder im Spiel weiter. Hier können sich Fans auf eine neue Erweiterung freuen, die den Namen Phantom Liberty trägt. Die Erweiterung kommt schon nächstes Jahr raus und erlaubt es dir, ganz neue Bereiche in Night City zu erkunden. Spieler sind bereits jetzt optimistisch, denn erste Einblicke in die Erweiterung sehen vielversprechend aus. Laut CD Projekt RED befindet sich Phantom Liberty im finalen Stadium der Entwicklung. Ganze 350 Leute sind dabei aktuell an der Entwicklung beteiligt. Es scheint, als würde das Studio sehr hohe Erwartungen und Ansprüche an Phantom Liberty haben.

Dies könnte daran liegen, dass Cyberpunk 2077 aktuell sehr positiv aufgenommen wird. Die Serie auf Netflix war ein großer Erfolg und das Studio versucht nun, möglichst viele Spieler in die Welt von Cyberpunk zu führen. Für Fans des Spiels ist es jedenfalls mehr als erfreulich zu sehen, wie gut sich Cyberpunk 2077 von seinem holprigen Launch erholt hat. Das Spiel ist mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte geworden.