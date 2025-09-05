Komplett kostenlos: Preisgekröntes Abenteuerspiel jetzt runterladen

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir ein besonders magisches Spiel kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

Monument Valley

Wenn Machinarium dich angesprochen hat, dann kannst du nächste Woche direkt mit „Monument Valley“ weitermachen. Auch hierbei handelt es sich um ein spannendes Abenteuerspiel, das mit kniffligen Rätseln und starker Atmosphäre besticht. Diesmal begibst du dich aber nicht mit einem Roboter, sondern mit der stummen Prinzessin Ida auf eine Reise der Vergebung.

Gemeinsam müsst ihr unmögliche Umgebungen meistern, Puzzle lösen und komplexe optische Täuschungen durchschauen. Du kannst die Spielwelten durch Klicken manipulieren und verändern, was das Spiel noch immersiver macht. Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 7 Euro. Wenn du ein wenig sparen möchtest, dann solltest du also vom kostenlosen Angebot Gebrauch machen.

Monument Valley ist ein Klassiker, der endlich am PC verfügbar ist.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Ghostrunner 2

Nächste Woche gibt es ein Highlight unter den kostenlosen Spielen im Epic Games Store. „Ghostrunner 2“ ist ein extrem hochwertiges 18+-Spiel, das dich in eine brutale Cyberpunk-Zukunft entführt. Hier erwarten dich epische Bosskämpfe, eine interaktive und packende Geschichte, neue Spielmodi und ein gefeierter Synthwave-Soundtrack.

Sei darauf vorbereitet, dass in diesem Spiel viel Blut fließen wird. Es hat seine Altersbeschränkung nämlich nicht umsonst erhalten. Ghostrunner 2 ist also nicht für junge Spieler geeignet. Wer allerdings alt genug ist und kein Problem mit Gewalt hat, den erwarten hier epische Katana-Kämpfe und einzigartige Konfrontationen mit verschiedensten Gegnern, die deinen Playstyle erlernen und dynamisch darauf reagieren.

Normalerweise kostet dich Ghostrunner 2 satte 40 Euro. Du kannst dir das Spiel allerdings nächste Woche komplett kostenlos herunterladen und es im Anschluss behalten. Sowohl im Epic Games Store als auch bei Steam hat das Spiel sehr positive Bewertungen erhalten.

Ghostrunner 2 ist ein brutales Cyberpunk-Game.

Monument Valley II

Hat dir Monument Valley, das es diese Woche kostenlos gab, gefallen? Dann kannst du dich nächste Woche auf „Monument Valley II“ freuen. Das Spiel knüpft an den Erfolg des Vorgängers an und bietet dir noch mehr spannende Rätsel und Geheimnisse, die es in der Heiligen Geometrie zu lösen gilt. Das Spiel feiert nächste Woche seinen Start im Epic Games Store, weswegen du es dir dann kostenlos sichern kannst.

Monument Valley 2 ist die Fortsetzung des preisgekrönten Klassikers.

The Battle of Polytopia

Magst du Spiele, in denen du eine Zivilisation aufbaust, aber die großen Titel sind dir zu komplex und zeitaufwendig? Oder möchtest du einfach mit deinen Freunden spielen, die leider nur ein Smartphone zur Hand haben? Dann solltest du „The Battle of Polytopia“ nicht ignorieren. Bei diesem unscheinbaren Spiel handelt es sich nämlich um eines der größten Strategie-Games seines Genres.

Das liegt vor allem daran, dass das Spiel dank der Low-Poly Grafik auch auf Smartphones läuft. So kannst du also auch mit jenen Freunden spielen, die mit Gaming eigentlich nichts am Hut haben. Aktuell kostet dich das Spiel noch etwa 13,50 Euro, aber nächste Woche kannst du es dir kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

Dieses unscheinbare Spiel kann wirklich jeder spielen.