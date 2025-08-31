Eines der beliebtesten Spiele überhaupt bekommt eine Fortsetzung

Früh am Freitagmorgen hat Hoyoverse, das Studio hinter Spielen wie Genshin Impact und Honkai Star Rail, ein brandneues Spiel angekündigt. Dieses erweitert das Honkai-Franchise und trägt den Namen Honkai: Nexus Anima. Angesichts der anhaltenden Beliebtheit der Reihe dürfte die Vorfreude bei vielen riesig sein. Und manche bekommen vielleicht sogar schon vor dem offiziellen Release die Gelegenheit, selbst Hand anzulegen. Aber was steckt eigentlich hinter dem neuen Spiel?

Honkai: Nexus Anima

In Honkai: Nexus Anima sammelst du niedliche Kreaturen, vom katzenähnlichen Taileep über das drachenartige Scorscythe bis hin zum pilzähnlichen Mushgloomini. Manche erinnern stark an echte Tiere, andere wirken, als wären sie direkt einer Fantasiewelt entsprungen. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Ihr Design ist absolut zum Verlieben.

Jedes Anima hat eine einzigartige Persönlichkeit und Eigenschaften.

Auf der offiziellen Website sind aktuell 56 verschiedene Kreaturen gelistet, zusammen mit einer Reihe von sogenannten Animastern. Dabei handelt es sich um menschliche, oder zumindest humanoide, Figuren, die dir im Verlauf deines Abenteuers begegnen. Außerdem wird bereits angedeutet, dass im Laufe der Entwicklung noch viele weitere Animas enthüllt werden.

Im Spiel übernimmst du die Rolle eines dimensionsreisenden Abenteurers, der gerade erst aus Gefangenschaft entkommen ist. Wer dich dort festhielt und warum, ist noch unklar. Sicher ist nur: Kaum frei, stürzt du dich in ein großes Abenteuer. Ein wichtiger Teil der Geschichte wird es sein, deine eigene Vergangenheit aufzudecken. Unterwegs triffst du viele Animas, baust enge Bindungen auf und misst deine Stärke in den sogenannten Nexus Battles. Laut Hoyoverse soll das Spiel eine fesselnde Story, tiefgehendes Worldbuilding und umfangreiche Erkundung bieten.

In Nexus Battles stellst du dein Können unter Beweis.

Closed Beta: Der Nexus Bond Test

Wenn du nicht mehr warten willst, kannst du dich jetzt für die Closed Beta anmelden. Der sogenannte Nexus Bond Test wird auf PC und iOS spielbar sein. Die Registrierung läuft noch bis zum 12. September. Über den offiziellen Link kannst du dich anmelden und dir so die Chance auf einen ersten Einblick in Honkai: Nexus Anima sichern.