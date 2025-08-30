Nur diese Woche: Preisgekröntes Abenteuerspiel komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir gleich zwei tolle Games kostenlos herunterladen. Die Spiele bleiben eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

Machinarium

Diese Woche kannst du dir im Epic Games Store ein besonders spannendes Videospiel kostenlos herunterladen, das dich normalerweise satte 20 Euro kostet. Dabei handelt es sich um „Machinarium„, ein preisgekröntes Abenteuerspiel. Das Game versetzt dich in die düstere Welt von Robostadt. Hier musst du Josef, einem tapferen Roboter, dabei helfen, seine entführte Freundin zu retten.

Die Spielwelt ist dabei von verschiedensten Robotern bewohnt, die es zu durchschauen gilt. Erfahre mehr über ihre einzigartigen Geschichten und vergiss nicht, dass sich deine Freundin stets in Gefahr befindet. Während des Spiels löst du zahlreiche spannende Puzzles, erledigt Abenteuermissionen und stellst dein Können in Minigames auf die Probe.

Dieses Spiel besticht mit einzigartiger Atmosphäre.

Make Way

Wenn du nach Machinarium in der Stimmung für Action bist, dann ist „Make Way“ das perfekte Spiel für dich. In diesem Cross-Plattform Racer trittst du gegen Spieler aus der ganzen Welt an. Wähle dein liebstes verrücktes Auto aus und errichte eigene Kurse, auf denen du dir Wettrennen mit deinen Freunden leisten kannst.

Normalerweise kostet das Spiel im Epic Games Store etwa 15 Euro. Nur noch bis nächsten Donnerstag kannst du es dir jedoch komplett kostenlos herunterladen. Wenn du auf der Suche nach einem coolen Spiel bist, das du gemeinsam mit deinen Freunden ausprobieren kannst, ist Make Way eine fantastische Option.

Teste dein Können auf völlig verrückten Rennstrecken.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Monument Valley

Wenn Machinarium dich angesprochen hat, dann kannst du nächste Woche direkt mit „Monument Valley“ weitermachen. Auch hierbei handelt es sich um ein spannendes Abenteuerspiel, das mit kniffligen Rätseln und starker Atmosphäre besticht. Diesmal begibt du dich aber nicht mit einem Roboter, sondern mit der stummen Prinzessin Ida auf eine Reise der Vergebung.

Gemeinsam müsst ihr unmögliche Umgebungen meistern, Puzzle lösen und komplexe optische Täuschungen durchschauen. Du kannst die Spielwelten durch Klicken manipulieren und verändern, was das Spiel noch immersiver macht. Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 7 Euro. Wenn du ein wenig sparen möchtest, dann solltest du also vom kostenlosen Angebot Gebrauch machen.

Monument Valley ist ein Klassiker, der endlich am PC verfügbar ist.

The Battle of Polytopia

Magst du Spiele, in denen du eine Zivilisation aufbaust, aber die großen Titel sind dir zu komplex und zeitaufwendig? Oder möchtest du einfach mit deinen Freunden spielen, die leider nur ein Smartphone zur Hand haben? Dann solltest du „The Battle of Polytopia“ nicht ignorieren. Bei diesem unscheinbaren Spiel handelt es sich nämlich um eines der größten Strategie-Games seines Genres.

Das liegt vor allem daran, dass das Spiel dank der Low-Poly Grafik auch auf Smartphones läuft. So kannst du also auch mit jenen Freunden spielen, die mit Gaming eigentlich nichts am Hut haben. Aktuell kostet dich das Spiel noch etwa 13,50 Euro, aber nächste Woche kannst du es dir kostenlos im Epic Games Store herunterladen.

Dieses unscheinbare Spiel kann wirklich jeder spielen.