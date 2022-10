80 Prozent Rabatt bei Ubisoft: Hier gibt es neue Spiele-Blockbuster zu unschlagbaren Preisen

Aktuell läuft im Ubisoft Store ein Sale, der mit unschlagbaren Preisen überzeugt. Manche Titel sind dabei in Einzelfällen um bis zu 80 Prozent reduziert. Hier zeigen wir dir, welche Angebote sich besonders lohnen und wo du am meisten Geld sparen kannst. Die Angebotsaktion dauert allerdings nur noch wenige Tage.

Assassin’s Creed Spiele im Angebot

Eine der wohl beliebtesten Spielereihen von Ubisoft ist Assassin’s Creed. Die Spiele lassen dich in längst vergangene Zeiten und Welten eintauchen, in denen du spannende Abenteuer erlebst. Im Ubisoft Sale gibt es sämtliche Spiele der Reihe nun zu wirklich guten Preisen. Mit dabei ist auch das neueste Spiel der Reihe, “Assassin’s Creed Valhalla”. Beim Kauf der Ragnarok Edition, die ursprünglich 100 Euro kostet, sparst du aktuell 65 Prozent. Der Preis des Spiels fällt so auf nur 35 Euro.

“Assassin’s Creed Brotherhood” ist auch um satte 70 Prozent reduziert, weswegen das Spiel jetzt weniger als fünf Euro kostet. Bei “Assassin’s Creed Odyssey” sparst du 75 Prozent und auch “Assassin’s Creed Origins” ist um 80 Prozent reduziert. Bist du ein Fan der Assassin’s Creed Spiele, dann darfst du dir diesen Sale also nicht entgehen lassen.

Assassin’s Creed Valhalla ist stark reduziert.

Anno und Far Cry im Ubisoft Store

Auch bei Anno und Far Cry handelt es sich um Spiele von Ubisoft, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Bei Anno handelt es sich um ein Aufbauspiel, in dem du dein Imperium aus dem Nichts errichten kannst. Das Spiel verlangt dir strategisches Denkvermögen und historisches Know-How ab, ohne dass du jedoch Geschichte studiert haben musst. Im Sale gibt es “Anno 1800” aktuell um 50 Prozent reduziert für nur 40 Euro.

Bei Far Cry hingegen handelt es sich um Spiele, in denen du deine Survival Künste aufs Spiel setzen kannst. Erkämpfe dir deinen Platz an der Spitze und sorge dafür, dass deine Feinde in ihren Schuhen zittern. “Far Cry 3” ist nur für kurze Zeit um ganze 70 Prozent reduziert.

Angebote gelten bis zum 20. Oktober

Natürlich gibt es noch weitaus mehr Spiele, die aktuell im Ubisoft Store im Angebot sind. Auf der offiziellen Seite des Sales findest du alle Spiele, auf die du aktuell Rabatte bekommst. Der aktuelle Sale endet am 20. Oktober, also zöger nicht zu lange, dir deine Spiele zu sichern. Es könnte nämlich eine Weile dauern, bis topaktuelle Spiele wie Anno 1800 und Assassin’s Creed Valhalla erneut für einen so günstigen Preis zu haben sind.