Steam mit neuer Funktion: PC per App steuerbar

Wer die Steam App für das Handy schon länger benutzt, dem ist sicher bereits aufgefallen, dass sie seit Kurzem anders aussieht. Doch es gibt noch andere Änderungen, die Nutzern der App das Leben erleichtern sollen. Welche Änderungen es sind, erfährst du hier.

Mehr Sicherheit für Steam Nutzer

Die Steam-App diente schon immer der Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Login in den eigenen Account. Nun wurde dieses Feature jedoch maßgeblich überarbeitet und nutzerfreundlicher gemacht. So kannst du jetzt ganz einfach mit einem Klick neue Login-Versuche genehmigen oder ablehnen. Manche Nutzer kennen dieses Feature schon von Google, wo es ähnlich implementiert ist. Du kannst dich in die App selbst außerdem seit Neuestem über einen QR-Code einloggen. Der Login-Prozess ist über den QR-Code um einiges schneller und einfacher. Es bleibt dir so erspart, deinen Usernamen und Passwort manuell einzugeben. Stattdessen scannst du mit der App einfach den Code, der dir auf deinem Gerät angezeigt wird.

Du kannst über die App jetzt auch bereits autorisierte Geräte verwalten. Nutzt du beispielsweise ein Gerät nicht mehr, dann kannst du ihm den Zugriff auf deinen Steam-Account ganz einfach entziehen. So wird die Steam-App auf deinem Handy in Zukunft die Verwaltungszentrale deines Kontos. Von hier aus lassen sich alle wichtigen Funktionen rund um den Zugriff auf deinen Account steuern.

Die neuen Features der Steam App.

Neues Layout und Remote-Downloads

Was wohl als Erstes ins Auge fällt, ist das neue Layout der Steam-App. Das neue Design ist sauberer und überschaubarer, was die Nutzung der App nochmals intuitiver macht. Bislang haben viele Nutzer sie lediglich als eine zusätzliche Absicherung ihres Accounts gesehen, doch das könnte sich bald ändern. Schlägt das neue Design nämlich an, dann könnten in Zukunft mehr Spieler die App auch für andere Features nutzen.

Ein solches Feature, das ebenfalls neu ist, ist die Möglichkeit, des Remote-Downloads. Es handelt sich hierbei um ein Feature, das es dir erlaubt, Downloads auf deinem PC vom Handy aus zu starten. So kannst du beispielsweise schon von unterwegs dafür sorgen, dass dein Spiel bei deiner Ankunft daheim bereit ist. Dafür muss dein PC jedoch angeschaltet sein, denn anschalten kann die App deinen Rechner von unterwegs nicht. Insgesamt handelt es sich bei den neuen Features um viele kleine Änderungen, die einen großen Unterschied machen. Die Steam-App gewinnt durch das Update definitiv an Funktionalität, die sie nochmals attraktiver macht.