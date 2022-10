Origin ist tot: Kann EA sich jetzt vor dem Horror-Store retten?

Origin war über 10 Jahre lang der Game Store von Electronic Arts. Spiele des Studios konnten nur im eigenen Store gekauft werden und dieser brachte jede Menge Limitationen und Probleme mit sich. Nun ist EA endlich bereit, Origin hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Womit können Spieler in Zukunft rechnen?

Origin: Der schlechteste Game Store

Mittlerweile hat fast jedes große Studio einen eigenen Game Store. Vom Epic Games Store bis hin zum Bethesda Store, die Tage, als jedes Spiel noch auf Steam verfügbar war, sind vorbei. Der Store von Electronic Arts, Origin, gehörte dabei zu den schlechtesten überhaupt. Wer jedoch ein Spiel des Entwicklers spielen wollte, dem blieb leider keine Wahl. Origin war langsam, unzuverlässig und die Entscheidung, sämtliche Spiele exklusiv über den eigenen Store zu vertreiben, brachte viele Spieler gegen den Store auf. Nun hat EA jedoch entschieden, ein neues Kapitel anzufangen. Dies beginnt, indem Origin nun nach 10 Jahren, offiziell seine Türen geschlossen hat. Stattdessen soll eine neue App den Store ersetzen. Diese trägt den Namen „EA App“. Doch worum handelt es sich dabei genau?

Die EA App soll laut dem Studio alles sein, was Origin nicht war. Sie soll schnell, zuverlässig und vor allem nutzerfreundlich sein. Unter anderem erreicht die neue App dies durch Konnektivität zu anderen Stores, wie beispielsweise Steam. Doch auch eine Verbindung zur PlayStation und Xbox soll möglich sein. Die App soll außerdem automatisch neue Spiele herunterladen, im Hintergrund Updates durchführen und es Spielern erlauben, schnell und einfach zusammen zu spielen. Insgesamt ist das Konzept also genau, was PC Spieler sich von einem simplen Store wünschen. Es ist verständlich, dass EA seine Spiele am liebsten im eigenen Store vertreibt. Hier behält das Studio nämlich 100 Prozent aller Profite, während über andere Stores stets ein Teil der Einnahmen verloren geht. Dennoch sollen EA Games künftig auch auf Steam verfügbar sein, wodurch es schwerer ist, Spieler zur Nutzung der EA App zu überreden.

Hinter der EA App steckt kein grandioses Konzept und keine weltbewegende Idee. Die App soll lediglich schnell und praktisch sein, wie es sich PC Spieler schon lange wünschen. Das Ende von Origin wurde in der Gaming Community jedenfalls sehr positiv aufgenommen und ob die neue EA App überzeugen kann, wird sich noch zeigen. Wer die App schon jetzt ausprobieren will, der kann sie sich ganz einfach über die Seite von Electronic Arts herunterladen.