Playstation mit neuer Funktion: Sony startet heute sein neues Treueprogramm Corinna Oettinger 3 Minuten

Nachdem Spieler nun schon lange gewartet haben, ist es endlich soweit: Das neue Treueprogramm von Sony geht heute an den Start. Worauf können sich PlayStation-Spieler jetzt freuen und was macht dieses Programm so besonders?