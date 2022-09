Detective Pikachu 2: Ein neues Abenteuer startet bald

Seit 2019 ist offiziell angekündigt, dass es einen zweiten Teil des beliebten Detective Pikachu Spiels geben wird. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung des Videospiels, das seit 2016 auf dem Markt ist und dem Spielfilm zugrunde lag. Der Spielfilm mit Ryan Reynolds, der 2019 erschien, war ein voller Erfolg, was auch dem Videospiel zugutekam. Immerhin basiert der Film auf dem Spiel und greift die Story dessen auf. Nun gibt es neue Infos zur Fortsetzung.

Funkstille seit 2019

Seit der Ankündigung des Spiels vor drei Jahren haben Fans verzweifelt auf neue Informationen gewartet. Manche vermuteten sogar, dass das Spiel still und heimlich doch abgesagt wurde. Jetzt gibt es jedoch einen Lichtblick für das Spiel, zu dem es nun neue Infos gibt. Die neuen Informationen zum Spiel kommen von einem völlig unerwarteten Ort, und zwar von der LinkedIn Seite eines Entwicklers des neuen Spiels. Es handelt sich dabei um Jonathan Murphy, der bei Creatures Inc, dem Entwicklerstudio hinter Detective Pikachu, arbeitet. Seine Seite beschreibt ein noch unangekündigtes Projekt, an dem er arbeitet und gibt außerdem Auskunft über den Stand der Dinge rund um Detective Pikachu 2. Er beschreibt den Status des Spiels nämlich als „kommt dem Release nahe“, was für viele Fans grandiose Neuigkeiten sind.

Erstmals seit 2019 ist somit nämlich bestätigt, dass das Spiel sich nicht nur weiterhin in der Entwicklung befindet, sondern zudem auch schon kurz vor der Veröffentlichung steht. Viele Fans sind dennoch skeptisch, da das Spiel seit 2019 wirklich in keinerlei Hinsicht Erwähnung fand. Weder in Finanzberichten noch bei offiziellen Showcases gab es auch nur Andeutungen zum Spiel. Jedoch ist es in letzter Zeit schon öfter vorgekommen, dass Nintendo Spiele nur wenige Monate vor der geplanten Veröffentlichung überhaupt ankündigt. Dies war sogar bei „Mario Strikers: Battle League“ der Fall, obwohl es sich bei Mario wohl um das erfolgreichste Franchise von Nintendo handelt. Somit können Fans zumindest vorerst beruhigt sein, dass Nintendo Detective Pikachu 2 nicht aufgegeben hat.

Schon bald gibt es für die Story von Detective Pikachu eine Fortsetzung.

Detective Pikachu 2

Bei Detective Pikachu, auf Deutsch Meisterdetektiv Pikachu, handelt es sich um ein Spinoff der international beliebten Pokémon Spiele. Das Spiel ist ein Adventure Game, in dem du mit der Hilfe von Pikachu verschiedene Geheimnisse lüftest. Das Spiel kam für den Nintendo 3DS auf den Markt und erfreute sich großer Beliebtheit. Auf Google bewerteten satte 92 Prozent der Spieler das Spiel positiv. Aufgrund dieses Erfolgs wurde wenige Jahre später auch die Spielfilmadaption mit Ryan Reynolds produziert. Kurz darauf folgte die Ankündigung, dass das Videospiel eine Fortsetzung in Form von Detective Pikachu 2 bekommen soll. Dies ist besonders wichtig, da das erste Spiel, anders als der Film, kein wirkliches Ende hatte. Fans des ersten Spiels warten also auch viele Jahre nach dem Release noch auf Antworten, die ein zweiter Teil bringen soll.

Nun scheint es, als könnten Spieler schon bald ihre Antworten bekommen. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass Detective Pikachu 2 die Story des ersten Teils zumindest aufgreift. Hoffentlich bringt das Spiel die Story dann auch zu einem Ende, das Fans zufriedenstellt. Genaue Details zum Inhalt des zweiten Teils gibt es jedoch nicht. Es handelt sich aktuell also nur um Spekulationen und Wünsche, die Fans an das Spiel haben.