Marvel: Dieses neue Iron Man-Spiel könnte alles verändern

Das Entwicklerstudio hinter dem heiß erwarteten „Dead Space“-Remake, EA Motive Studio, hat vor Kurzem bestätigt, dass es an einem brandneuen Videospiel arbeitet. Es handelt sich dabei um eine Kooperation mit Marvel Games, die MCU-Fans sicher begeistert. In diesem Spiel soll nämlich Iron Man zurückkehren.

Iron Man kehrt zurück

Schon seit Wochen gibt es Gerüchte, dass ein neues Iron Man-Videospiel sich bei Electronic Arts in der Entwicklung befindet. In einem Twitter-Post bestätigte das Studio nun diese Vermutungen. Noch ist nicht sehr viel über das neue Spiel bekannt, doch Fans sind dennoch bereits jetzt begeistert. Es soll sich nämlich um ein brandneues Singleplayer-Game handeln, das eine völlig neue Geschichte erzählt, die sich jedoch an der Geschichte von Iron Man orientiert. Des Weiteren legt das Spiel seinen Fokus nicht nur auf die viele Kämpfe, in die Iron Man bekanntlich verwickelt war, sondern auch auf Tony Stark als Mensch. Hier sind besonders sein Charisma, seine Intelligenz und seine Kreativität als Erfinder von Bedeutung. Dies lässt Fans bereits darauf schließen, dass das Spiel vermutlich Systeme beinhalten wird, die diese Aspekete mit einbinden. In welcher Form dies jedoch genau geschehen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Von großem Interesse für Fans ist auch eine weitere Ankündigung, die mit der vorherigen einhergeht. Und zwar arbeitet Electronic Arts nicht nur an einem Iron Man Spiel, sondern wird in Zukunft auch weitere Spiele in Kooperation mit Marvel Games entwickeln. Gerüchte besagen, dass es in Zukunft ein Black-Panther-Open-World Spiel geben wird, welches ebenfalls aus der Kooperation von Electronic Arts und Marvel Games hervorgeht. Leaks behaupten, dies nun zu bestätigen. Bis es jedoch zu einer offiziellen Ankündigung des Spiels kommt, dauert es vermutlich noch eine ganze Weile.

Auch bis es weitere Informationen zum neuen Iron Man-Game gibt, könnten einige Monate vergehen. Das Spiel befindet sich aktuell nämlich noch in der Pre-Production, also noch ganz am Anfang der Entwicklung. Bis Spieler also einen Blick auf das Spiel werfen können, kann einige Zeit vergehen. Besonders, da Electronic Arts sich aktuell voll und ganz auf „Dead Space“ konzentriert, das im Januar des nächsten Jahres endlich herauskommen soll und deswegen aktuell sämtliche verfügbaren Resourcen für sich beansprucht. Sobald das Spiel jedoch veröffentlicht ist, kann sich das Studio auf seine nächsten Projekte konzentrieren.