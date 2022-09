GTA 6: Riesiger Leak bereitet Rockstar Sorgen

Um „Grand Theft Auto 6“ schwirren seit der Ankündigung des Spiels zahlreiche Gerüchte und Fragen. Rockstar hat bislang noch nicht viele Informationen zu GTA 6 veröffentlicht, lediglich dass sich das Spiel aktuell in der Entwicklung befindet, ist offiziell bekannt. Nun bereiten jedoch mehrere große Leaks dem Studio Sorgen, denn sie könnten Infos enthalten, die eigentlich noch geheim bleiben sollten.

Leaks sorgen für Aufregung

Im Zentrum der Kontroverse befindet sich ein Kanal auf YouTube mit dem Namen „ANTVRIS“, der 20 Videos hochlud. Diese Videos zeigten angeblich frühes Gameplay aus GTA 6, das wichtige Informationen zum Spiel offenbarte. Mittlerweile existiert der Kanal nicht mehr, doch die Videos lassen sich noch immer auf YouTube finden. Rockstar versucht dies zwar zu unterbinden, doch immer wieder werden die Videos von neuen Kanälen hochgeladen. Für viele ist dies ein Indiz, dass es sich bei den Videos tatsächlich um echte Leaks des Spiels handelt. Warum sonst sollte Rockstar versuchen, sie wieder aus dem Internet zu entfernen?

In den Kommentaren unter den Videos zeigen viele Fans, wie optimistisch sie sind. Die Clips sind zwar noch unfertig, doch sie zeigen bereits jetzt Gameplay, das in Fans große Hoffnungen weckt. Ein Beispiel dafür ist die AI der Polizisten, die in einem Clip besonders intelligent handelt. Dies ist jedoch bei weitem noch nicht alles, was in den geleakten Videos gezeigt wurde. Fans befinden sich jedenfalls in Aufruhr, denn wenn es sich bei den Leaks um tatsächliche Videos handelt, ist dies der erste Einblick überhaupt, den Fans ins Spiel bekommen.

In manchen Clips lässt sich der Code des Spiels einsehen.

Details zu GTA 6

In den Videos konnten Spieler außerdem einen Blick auf die zwei Protagonisten werfen, um die sich die Story von GTA 6 drehen wird. Es handelt sich dabei scheinbar um einen jungen Mann namens Jason und eine junge Frau namens Lucia. Zum ersten Mal können Spieler die Story also auch als Frau erleben. Die Clips zeigen außerdem, dass sich das Spiel scheinbar in einem modernen Setting abspielt. Einige Gerüchte behaupteten, dass das Spiel eventuell in der Vergangenheit spielt. Diese Theorie scheint nun jedoch zumindest teilweise entkräftet worden zu sein.

Das beeindruckendste an den Clips ist für viele Fans jedoch ein Einblick in die neue, verbesserte AI des Spiels. In einem Clip, in dem Lucia ein Restaurant ausraubt, warten die Polizisten beispielsweise, bis sie den Laden verlassen hat, bevor sie anfangen zu schießen. Viele Fans loben den Realismus der Situation, in der die Polizisten offensichtlich die Zivilisten im Restaurant schützen, wie sie es auch im echten Leben tun würden. Auch die Animationen werden schon jetzt von vielen Fans gelobt. Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass es sich bei den Videos um tatsächliche Clips aus GTA 6 handelt, sollten Fans sie mit Vorsicht genießen. Noch sind keine offiziellen Informationen bekannt und die Welt der Videospiel-Leaks ist bekanntlich sehr unberechenbar. Da es sich außerdem um eine sehr frühe Version des Spiels handelt, könnte sich einiges noch vor dem Release ändern.