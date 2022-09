Großes MMORPG scheitert nach nur einem Jahr: Woran liegt es?

„Elyon“ ist ein MMORPG des koreanischen Studios Kakao Games, dem nun das sichere Ende bevorsteht. Kakao Games ist unter anderem für das beliebte „Black Desert Online“ bekannt, das große Erfolge erzielt hat. Warum ist also „Elyon“ gescheitert?

Niedrige Spielerzahlen

Der offensichtliche Grund für das Scheitern von „Elyon“ sind die niedrigen Spielerzahlen. Zu Beginn schaffte es das Spiel noch, mehr als 15.000 Spieler gleichzeitig zu bedienen. Mittlerweile sind diese Zahlen jedoch auf nur etwa 140 parallele Spieler gesunken. Solch schlechte Spielerzahlen haben immer einen Grund. Bei „Elyon“ kommen mehrere Faktoren zusammen, die das Spiel jetzt zu seinem Ende führten.

Ein Grund war für viele Spieler ein großer EXP Verlust und frustrierende PvP-Kämpfe, die sich für viele Spieler gezwungen anfühlten. Diese beiden Faktoren führen dazu, dass Gamer sich nach kurzer Zeit im Spiel verloren fühlen. Sie können weder nach oben durch die Ränge aufsteigen, noch sind die Kämpfe intuitiv und machen Spaß. Dies führt dazu, dass ein Großteil der Spieler das Game nach kurzer Zeit wieder verlässt. Für ein free-to-play MMORPG wie „Elyon“ ist dies fatal. Es finanziert sich nämlich nicht durch neue Spieler, sondern durch Gamer, die über längere Zeit hinweg Geld in das Spiel investieren.

Dann kam auch noch dazu, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Elyon“ auch andere, objektiv gesehen bessere Spiele auf den Markt kamen. Der MMORPG-Markt ist mittlerweile fast schon mit Spielen überfüllt. Um mit der Konkurrenz mithalten zu können, muss ein Spiel in verschiedenster Art und Weise revolutionär sein, oder einen Aspekt des MMORPG-Genres besonders meistern. „Elyon“ hat dies leider nicht geschafft.

Ist das scheitern von „Elyon“ eine Warnung an andere Spiele?

Das Ende für „Elyon“

„Elyon“ ist 2020 in Korea gestartet und ist rund ein Jahr später auch nach Europa und in die USA gekommen. Nun ist jedoch schon bald endgültig Schluss. Die Server des Spiels werden am 7. Dezember dieses Jahres heruntergefahren, was das endgültige Ende des Spiels besiegelt. Spieler, die innerhalb der letzten paar Monate In-Game Käufe getätigt haben, können schon jetzt eine Rückerstattung beantragen. Es geht hier vor allem um Käufe der Premium-Währung „KCoin“, die zwischen dem 1. Juli und dem 7. September getätigt wurden.

Bis zum Ende des Spiels können Spieler zwar noch auf den existierenden Servern spielen, doch es wird keinerlei neue mehr Updates geben. Auch In-Game Käufe wurden bereits deaktiviert. Solltest du einen letzten Blick in das gescheiterte Spiel werfen wollen, dann kannst du es dir kostenlos für den PC herunterladen.