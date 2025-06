Ecoflow Stream Ultra & AC Pro im Test

Mit der neuen Stream-Produktreihe liefert Ecoflow einige spannende Neuheiten, die keineswegs nur für Balkonkraftwerk-Besitzer interessant sind. Durch die Erweiterbarkeit der Systeme, können sie sogar die Basis für eine Versorgung mit Solarstrom im Haus bieten – vorausgesetzt, man verteilt mehrere der Stromspeicher clever durch die eigene Hausinfrastruktur.

Sowohl die Stream Ultra als auch die AC Pro warten mit jeweils 1.920 Wattstunden Speicherkapazität auf. Das gesamte Set startet also mit 3.840 Wattstunden an Kapazität zu einem UVP-Preis von 1.898 Euro. Wer jedoch den Einführungspreis ausnutzt, kann 100 Euro Rabatt auf die Stream Ultra erhalten, sodass du bei 1.798 Euro landest. Rein von der Speicherkapazität her ist das bereits ein attraktiver Deal, allerdings gibt es ein weiteres Bundle, das einen Blick darauf wert ist. Für derzeit 2.877,00 Euro (UVP: 3.274 Euro) kannst du dir die folgenden Komponenten sichern:

Stream Ultra

4 x 520 Watt starre Solarmodule

Stream AC Pro

2x 400 Watt starre Solarmodule

Stream Mikro-Wechselrichter

Dadurch kannst du praktisch die 4 Solarmodule direkt an das Stream Ultra-Modell anschließen und über den mitgelieferten Mikrowechselrichter mit den beiden anderen Modellen direkt die Stream AC Pro aufladen. Für alle Komponenten zusammen ist das ein starker Preis, der seine Anschaffungskosten schnell rentieren kann. Doch Achtung: Mit diesem Kombinationsset übersteigst du die zulässigen 2.000 Watt Solarmodulleistung, weshalb dieses Bundle nicht mehr als Balkonkraftwerk angemeldet werden kann. Du musst somit die etwas umständlicheren Formulare für PV-Anlagen ausfüllen, kannst dafür jedoch für die überschüssige Energie auch von der Einspeisevergütung profitieren. Daher ist dieses Set für alle ideal, die mehr Strom wollen als ein klassisches Balkonkraftwerk allein liefern kann.

500 Watt Ecoflow Solarmodul sorgt für den notwendigen Strom

Anschlüsse und Gewicht der Stromspeicher

Mit einer Größe von 28,4 cm x 25,5 cm x 45,8 cm und einem Gewicht von 23,1 Kilogramm ist der Stream Ultra kein Leichtgewicht. Dank der Handgriffe jedoch gut zu greifen, um ihn an den Bestimmungsort aufzustellen. Der AC Pro ist mit Abmessungen von 25,5 cm x 25,4 cm x 45,8 cm und einem Gewicht von 21,5 Kilogramm etwas leichter. Optisch unterscheiden sich die beiden Geräte vor allem im Punkt der PV-Eingänge. Nur die Stream Ultra bietet hier vier Anschlüsse für die jeweiligen Module. Beide Modelle können auch über ein Kabel miteinander gepaart werden, um den Bypass-Modus mit einer höheren Ausgangsleistung an den AC-Ausgängen zu nutzen.

Beide Modelle besitzen den IP-Standard IP65 und können in einer Betriebstemperatur von -20° bis 55°C arbeiten. Möglich wird das dank einer Batterie-Selbstheizung, die sich unter 5°C einschaltet. Insgesamt stehen dir zwei AC-Ausgänge, jeweils am AC Pro sowie Stream Ultra, zur Verfügung. Zum Schutz der Eingänge vor Verschmutzungen bietet Ecoflow Schutzabdeckungen, die sich für das Einstecken von Kabeln leicht entfernen lassen.

Ecoflow Stream Ultra (links) und AC Pro (rechts) Rückseite

App-Steuerung mit vielen Zusatzfunktionen

Für die Ecoflow Stromspeicher der Stream-Serie steht dir die Ecoflow-App zur Verfügung. Dort kannst du viele wichtige Kerndaten für deinen Stromspeicher und seine Nutzung direkt auslesen. Ebenso kannst du individuelle Automatisierungen einrichten – je nachdem, was du smart steuern möchtest, können jedoch zusätzliche Komponenten notwendig und sinnvoll sein. So kannst du etwa dafür sorgen, dass dein Trockner oder deine Waschmaschine genau dann zu waschen beginnt, wenn du den Solarstrom dafür verwenden kannst. Den größten Nutzen kannst du mit der smarten Steuerung erzielen, wenn du die neue Steuerung mit der künstlichen Intelligenz aktivierst.

Die Ecoflow App liefert viele Optionen für die Stromproduktion

Diese Funktion ist seit dem 15. Mai 2025 für App-Nutzer frisch verfügbar und unter dem Menüpunkt „KI-Modus Premium“ verfügbar. Alle Käufer des Sets erhalten 3 Monate kostenfrei zum Testen. Danach kannst du zwischen einem monatlichen Abonnement für 9,99 Euro oder einem jährlichen Abonnement für 99 Euro wählen. Wer sich bis zum 31. Dezember 2025 entscheidet auf den Jahresplan zu upgraden sollen im ersten Jahr zusätzliche 30 Euro Rabatt erhalten. Dabei sind die Möglichkeiten der Ecoflow App nicht auf die Stream-Serie beschränkt. Auch meine große Dachanlage mit meinem Ecoflow-Heimspeicher ist in der App verfügbar – und selbst smarte Einstellungen für meine Wärmepumpe kann ich zum Verbrauch des PV-Stroms dabei vornehmen.

Dabei sind auch detaillierte Ansichten zu Geräten und Gesamtleistung verfügbar

Lebensdauer und Garantiezeiten

In Ecoflows Stream Serie kommen LFP-Batteriezellen zum Einsatz, die als langlebigste Batterietechnologie gilt. Der Hersteller verspricht eine Lebensdauer von 15 Jahren für die Stromspeicher und sichert diese mit einer 10-Jahres-Garantie zusätzlich ab. Nach rund 6.000 Ladezyklen soll die Batterie noch immer bei 70 Prozent Restkapazität verbleiben. Das lässt sich natürlich in der begrenzten Zeit unserer Testphasen nicht überprüfen, entspricht jedoch einer realistischen Einschätzung, wenn man die Entwicklung der Batteriesysteme in den vergangenen Jahren betrachtet. Zusätzlich kommen mehrere Schutzmechanismen für die Batterien zum Einsatz.

Ein intelligentes Batteriemanagement mit KI sorgt für die Optimierung der Ladezyklen, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Gleichzeitig verhindert ein Rückstromschutz die Rückeinspeisung ins Heimnetz, um die Stromversorgung zu stabilisieren. Sollte das System vom Strom getrennt werden, springt der schnelle Spannungsabfall innerhalb von 0,7 ein und reduziert das Modell auf eine sichere Spannung. Zusätzlich sorgen mehrere Sicherheitsvorkehrungen dafür, dass Überlastungen, Überhitzungen und Druckaufbau als Risiken reduziert werden. Dementsprechend setzt Ecoflow auf ein flammenhemmendes Gehäusedesign. Das sorgt nicht nur für eine Wärmeisolierung, sondern verfügt zudem über ein Aerogel, das zuverlässig vor Hitze und Flammen schützen soll.

Erweiterungsoptionen für die Stream-Serie

Was mir an dem neuen System persönlich gefällt, ist die Möglichkeit es nach Belieben deutlich zu erweitern. Solange man ausreichend Stream Ultra-Geräte clever verteilt, kann man mit den Stromspeichern sogar über die Beschränkungen von Balkonkraftwerken hinausgehen, ohne dabei zu viel Einspeisung zu riskieren. Allerdings ist eine Anmeldung als Balkonkraftwerk nicht mehr möglich, sobald du die dafür geltenden Beschränkungen von 2.000 Watt Modulleistung überschreitest. Jedes Ecoflow Stream Ultra Gerät kann maximal vier Solarmodule zu je 500 Watt anschließen. Zusätzliche AC Pro-Einheiten können den überschüssigen Strom, der nicht mehr in Ultra-Modelle passt, überall aus dem Hausnetz nehmen und einspeichern. Dabei kommt es zu gewissen Umwandlungsverlusten, die sich nicht vermeiden lassen.

Doch der erhöhte Eigenverbrauch, den du statt der größeren Einspeisung damit erzielen kannst, gleicht das entsprechend aus. Wer jedoch eine große PV-Anlage plant, um Starkstromverbraucher wie Wärmepumpen oder E-Autos damit zu versorgen, sollte nicht auf diese Methode zurückgreifen. Hier ist ein Hybrid-Wechselrichter, der die Leistung einer größeren PV-Anlage im Hausnetz direkt kontrollieren kann, deutlich sinnvoller. Für mich bedient die Produktreihe daher sowohl Balkonkraftwerk-Besitzer als auch jene, die sich eine Zwischengröße für ihre Selbstversorgung wünschen.

Performance des BKW-Speichers

Der Stream Ultra besitzt einen bidirektionalen Wechselrichter mit einer Leistung von 1.200 Watt. Das Gerät kann somit gleichzeitig einspeisen als auch Strom aufnehmen. Die Modelle der Serie sind mit allen Mikro-Wechselrichtern kompatibel, was vor allem für Besitzer des Stream AC Pro spannend sein können. So lassen sich nämlich beide Speicherelemente auch direkt mit PV-Strom versorgen, statt nur gemeinsam über die Haussteckdose die Energie einzuspeichern. Insgesamt können bis zu sechs Stream Ultra miteinander kombiniert werden. Da jeder von ihnen über 4 MPPTs verfügt und bis zu 2.000 Watt über Solarmodule laden kann, liefert das bis zu 12 kW Leistung.

Allerdings ist die maximale Ausgangsleistung der Modelle begrenzt. Über den Bypass-Ausgang kannst du durch die Kombination der Stream Ultra und Stream AC Pro eine Ausgangsleistung bis zu 2.300 Watt erreichen. Als einzelne Geräte erreichen die Speichereinheiten bis zu 1.200 Watt. Du kannst die Stromspeicher dank ihrer smarten Vernetzung so verteilen, dass du den Strom direkt dort benutzen kannst, wo er auch gebraucht wird. So kannst du etwa deine Waschmaschine oder deinen Trockner direkt in die AC-Ausgänge der Stromspeicher einstecken.

Netzgekoppelt speisen die Geräte der Stream-Serie bewusst nur mit 800 Watt ein. Denn damit bedienen sie genau die Grenze dessen, was du noch als Balkonkraftwerk mit den aktuellen Regelungen anmelden kannst. Als Hochleistungs-Balkonkraftwerk bist du mit dem Gesamtset gut bedient und kannst einen guten Teil deiner Stromversorgung selbst abdecken, ohne viel über die Einspeisung ins Stromnetz zu verlieren. Doch wie bei allen Kombinationen aus Solarmodulen und Stromspeichern gilt auch hier: Eine komplette Autarkie kannst du damit nicht erreichen. Wie gut genau deine Prognose ausfällt, kannst du mit einigen Online-Tools mit den Daten deines jeweiligen Zuhauses näher bestimmen. Wir haben hier einige nützliche Tools vorgestellt, die für die Planung deiner PV-Anlage und einer Rentabilitätseinschätzung nützlich sind.

Ecoflow Stream-Serie: Power-Balkonkraftwerk mit smarter KI-Steuerung

Alles in allem präsentiert sich Ecoflows neues Stream-Set als idealer Gesamtpaket für jeden, der das meiste aus seinem Balkonkraftwerk herausholen möchte. Die smarte KI-Steuerung sorgt dafür, dass die Ladung und Entladung deiner Geräte sich ideal aufeinander abstimmen können. Das Feature entfaltet sein volles Potenzial jedoch erst, wenn du das Balkonkraftwerk mit dem Stromspeicher auf die volle Größe mit 2.000 Watt an Modulleistung auslegst. Bei kleineren Balkonkraftwerken ist der Effekt zwar sicherlich auch spürbar, aber je weniger Strom du insgesamt produziert, desto weniger Potenzial kannst du mit einer smarten Steuerung ausschöpfen.

Da das Abonnement nun einmal auch eine monatliche oder eine jährliche Gebühr kostet, lohnt es sich meiner ersten Einschätzung nach erst ab wenigstens zwei angeschlossenen Solarmodulen. Da sich das System jedoch stetig weiterentwickelt und über das Sammeln von lokalen Daten lernen kann, könnte sich die Effizienz im Laufe der Nutzungsdauer erweitern. Kurzum: Wäre ich heute auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk und Speicher, würde ich vermutlich zu diesem Set greifen. Das Gesamtpaket mit der smarten Steuerung liefert idealen Eigenverbrauch, ohne dass manuell zu viele Eingriffe erforderlich sind.

