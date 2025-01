Ecoflow Oasis hebt das Energiemanagement auf eine völlige neue Stufe

Je effektiver man den eigenen Solarstrom nutzen möchte, desto entscheidender ist ein passendes Energiemanagementsystem im eigenen Haushalt. Kein Mensch kann den derzeitigen Energieverbrauch und die Energieproduktion manuell so passend aufeinander abstimmen, wie es automatische Systeme vermögen. Ganz zu schweigen davon, dass nur die wenigstens Menschen derart viel Zeit in die Verwaltung ihrer Stromversorgung investieren möchten. Mit Ecoflow Oasis nimmt der Hersteller Nutzern viele dieser lästigen Handgriffe effektiv ab. Dank KI-Integration berücksichtigt das System dabei wesentlich mehr als nur die im Haus erfassten Daten.

KI-Assistenz mit Sprachsteuerung

Mit dem neuen Energiemanagement setzt Ecoflow einen weiteren, entscheidenden Meilenstein. Als erstes der Energieunternehmen hat der Hersteller die künstliche Intelligenz so tiefgreifend integriert. Dadurch kann das System nicht nur automatisch die aktuellen Verbrauchsdaten sowie die Stromerzeugung in Echtzeit berücksichtigen. Das System geht auch einen Schritt weiter, in dem es Wetterdaten und Umgebungsinformationen einbezieht. Dadurch kann es personalisierte Empfehlungen für seine Nutzer aussprechen sowie Automatisierungen erstellen. Mit dem System soll es daher sogar möglich sein, auch extreme Wetterbedingungen zu berücksichtigen und möglichst viel Energie einzusparen. In Zeiten, in denen der Strom für Klimaanlagen und Waschmaschine etwa nur zu Spitzenpreisen verfügbar wäre, können diese stattdessen mit Solarenergie betrieben werden.

Besonders benutzerfreundlich ist dabei, dass Oasis nicht nur viele dieser Aufgaben mit Automatisierungen erledigen kann. Der smarte Assistent kann auch mit einer Sprachsteuerung genutzt werden. Laut Ecoflow reagiert er auf ausgesprochene Befehle wie „Wie kann ich heute meine Solarenergie optimal nutzen?“ und liefert entsprechende Optimierungsvorschläge für den Nutzer. Das smarte Energiemanagement ist dabei auch mit bereits bestehenden Ecoflow-Geräten wie der DELTA 3 Plus oder der RIVER 3 Plus kompatibel. Tatsächlich soll das System auch mit Geräten anderer Hersteller funktionieren, sofern deren Geräte mit Shelly oder Matter kompatibel sind. Verbraucher müssen damit nicht auf ein reines Ecoflow-System setzen, um von den Stärken von Oasis zu profitieren.

Ecoflow Oasis sorgt mit Automatisierungen und Empfehlungen für ideale Stromnutzung

Produktneuheiten passend zur Ecoflow Oasis vorgestellt

Neben dem smarten Energiemanagement präsentiert Ecoflow auf der CES gleich mehrere neue Energielösungen. Dazu zählen nicht nur Lösungen für Wohnmobile und Camper, sondern auch neue Systeme, die sich perfekt für die Verwendung mit mobilen Geräten eignen. Die RAPID Series ist eine erste magnetische Powerbank von Ecoflow. Sie bietet neben einem integrierten USB-C-Kabel einen Telefonständer sowie eine kabellose Qi2-Ladefunktion mit 15 Watt. Wahlweise kann sie in Größenordnungen von 5.000 mAh oder 10.000 mAh erhalten werden. Sie zielt vordergründig darauf ab, Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops, E-Reader oder Kopfhörer direkt mit grüner Energie zu versorgen. Passend dazu stellt Ecoflow den Solar Hut vor, einen solarbetriebenen Hut für den Außenbereich, mit dem sich dank dualen USB-A/USB-C-Anschluss sogar zwei Geräte unterwegs laden lassen.

Auch die DELTA Pro 3 als Nachfolger der DELTA Pro 2 Powerstation stellt Ecoflow auf der CES vor. Sie verfügt über eine Basiskapazität von 4 Kilowattstunden (kWh). In Kombination mit dem Mikro-Wechselrichter PowerStream kann sie auf bis zu 8 kWh erweitert werden. Durch die maximale Stromproduktion von bis zu 16 kWh pro Tag, kann sie ihrem Besitzer zu einem höheren Autarkiegrad verhelfen. Vorausgesetzt natürlich, dass zu Hause ausreichend Strom zur Einspeisung in die Powerstation erzeugt wird.